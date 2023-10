Omnicom Group, Inc. est une société holding organisée autour de 7 pôles d'activités : - prestations de publicité (55,7% du CA). En outre, le groupe propose des prestations de conseil média et développe une activité d'achat d'espaces publicitaires ; - prestations de relations publiques (9,7%) ; - prestations de services de publicité et de communication pour les secteurs de la santé et de la pharmacie (8,8%) ; - prestations de marketing numérique, de marketing direct et de services de transformation numérique (8,4%) ; - prestations de marketing de terrain et développement de solutions de marchandisage (7,2%) ; - prestations de marketing commercial et de conseil en stratégie de marque (6,4%) ; - prestations de marketing expérientiel (3,8%). La CA par marché se ventile entre pharmacie et santé (15%), agroalimentaire (14%), technologie (11%), industrie automobile (10%), biens de consommation (8%), services financiers (7%), voyage et divertissement (7%), distribution (7%), télécommunications (5%) et autres (16%). La répartition géographique du CA est la suivante : Amérique du Nord (53,9%), Europe (29,5%), Asie-Pacifique (12,6%), Amérique latine (2,1%), Moyen Orient et Afrique (1,9%).

Secteur Publicité et marketing