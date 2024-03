Omnipotent Industries Limited est un fabricant et un négociant de bitume et d'autres suppléments de bitume similaires basé en Inde. Le secteur d'activité de la société est celui des produits bitumineux. La société importe, exporte et négocie du bitume. Elle fournit du bitume en vrac et emballé ainsi que d'autres produits bitumineux. La société s'approvisionne en produits soit par importation directe, soit par achat auprès d'importateurs tiers et vend ses produits à divers distributeurs et entreprises. Elle importe du bitume en vrac et en fût. Les produits de la société comprennent le bitume 60/70 et 80/100, le bitume VG10, VG30 et VG40, l'émulsion de bitume, le bitume soufflé, le bitume de microrevêtement et le bitume modifié CRMB, PMB et NRMB. Ses produits sont utilisés dans la construction de routes et d'autoroutes, le revêtement de routes et de chaussées, et sont également utilisés comme substance adhésive dans la production de liants. L'entreprise est également active dans le domaine de la consultance pour la mise en place d'usines de bitume et de produits bitumineux.

Secteur Construction et ingénierie