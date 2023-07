Omnipotent Industries Ltd est une société basée en Inde, qui se concentre sur la distribution de bitume conditionné, ainsi que d'autres matériaux bitumineux, à travers l'Inde. La société fournit des solutions de bitume (asphalte) aux négociants, aux importateurs et aux entreprises de fabrication pour la construction de routes et l'usage manufacturier. L'entreprise importe et fournit également du bitume, des émulsions de bitume et des produits bitumineux spéciaux. La société loue également des réservoirs de stockage et du bitume en vrac à Mundra et Karwar, et du bitume en fûts à Mumbai, Haldia et Kolkata. La société propose des produits tels que le bitume, les huiles de base, les polymères et le chlorure de polyvinyle (PVC). L'entreprise propose ses services dans environ 17 États de l'Inde.

Secteur Construction et ingénierie