OMRON Corporation : Opinion positive de Jefferies & Co.

Données financières JPY USD EUR CA 2023 861 Mrd 6 284 M 5 947 M Résultat net 2023 67 267 M 491 M 465 M Tréso. nette 2023 111 Mrd 813 M 770 M PER 2023 23,1x Rendement 2023 1,27% Capitalisation 1 539 Mrd 11 286 M 10 631 M VE / CA 2023 1,66x VE / CA 2024 1,66x Nbr Employés 29 020 Flottant 93,1% Graphique OMRON CORPORATION Tendances analyse technique OMRON CORPORATION Court Terme Moyen Terme Long Terme Tendances Haussière Haussière Neutre Evolution du Compte de Résultat Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACCUMULER Nombre d'Analystes 15 Dernier Cours de Clôture 7 818,00 JPY Objectif de cours Moyen 7 923,33 JPY Ecart / Objectif Moyen 1,35% Révisions de BNA Dirigeants et Administrateurs Yoshihito Yamada Managing Executive Officer Koji Nitto CFO, Director & Senior Managing Executive Officer Fumio Tateishi Executive Vice President Kiichiro Miyata CTO & Representative Director Eizo Kobayashi Independent Outside Director Secteur et Concurrence Var. 1janv Capi. (M$) OMRON CORPORATION 20.05% 11 047 KEYENCE CORPORATION 18.96% 108 288 SCHNEIDER ELECTRIC SE 18.68% 91 183 EATON CORPORATION PLC 12.91% 70 530 EMERSON ELECTRIC CO. -10.87% 48 923 DELTA ELECTRONICS (THAILAND) 19.76% 35 277