OMV : La baisse des prix de l'énergie et la faible demande en produits chimiques assombrissent les perspectives de bénéfices

OMV AG est le 1er groupe pétrolier et gazier de l'Europe centrale. Le CA par activité se répartit comme suit : - raffinage et distribution d'hydrocarbures (58,1%). A fin 2021, le groupe détient 3 raffineries situées en Autriche, en Allemagne et en Roumanie, et 2 088 stations-service en Europe ; - fabrication de produits chimiques (26%) : polyoléfines avancées, produits chimiques de base, fertilisants et plastiques ; - exploration et production de pétrole et de gaz (15%) : 486 000 barils de pétrole brut et de gaz naturel liquéfié (GNL) produits par jour en 2021 ; - autres (0,9%). La répartition géographique du CA est la suivante : Autriche (11,9%), Allemagne (19%), Roumanie (9,9%), Norvège (2,2%), Europe (47,5%), Emirats Arabes Unis (1,8%), Russie (1,4%), Nouvelle Zélande (1%) et autres (5,3%).