La Hongrie cherche une solution pour payer le gaz russe et affirme que l'UE n'a aucun rôle à jouer dans cet accord

L'UE n'a aucun rôle dans le contrat de gaz russe que la Hongrie exploite avec Gazprom, et Budapest travaille à une solution pour payer le combustible, a déclaré mercredi son ministre des affaires étrangères.

La Russie a exigé que les clients étrangers de ce qu'elle appelle les pays "inamicaux" paient en roubles pour le gaz naturel, un plan qui a suscité de vives critiques de la part des capitales européennes.

La Hongrie fait partie des quelques États membres de l'UE qui ont rejeté les sanctions énergétiques contre Moscou en réponse à l'invasion de l'Ukraine par la Russie.

Le Kremlin a déclaré la semaine dernière que les acheteurs étrangers de gaz russe devraient ouvrir des comptes en roubles dans la banque publique Gazprombank à partir de vendredi dernier, sous peine d'être coupés.

À quelques semaines de l'échéance des factures, les gouvernements d'Europe, qui dépendent de la Russie pour plus d'un tiers de son gaz, discutent de la demande russe avec les entreprises énergétiques.

Mais la Commission européenne a déclaré que ceux dont les contrats exigent un paiement en euros ou en dollars devraient s'en tenir à cela.

Le ministre hongrois des affaires étrangères, Peter Szijjarto, a déclaré que son approvisionnement en gaz était basé sur un contrat bilatéral entre des unités de l'entreprise publique hongroise MVM et de Gazprom, et qu'une solution pour un paiement dû en mai était en cours d'élaboration.

L'UE "n'a aucun rôle" dans ce contrat, a-t-il ajouté.

Répondant à une question sur la possibilité pour la Hongrie de payer en roubles les importations de gaz russe, M. Szijjarto a déclaré aux journalistes :

"Notre première obligation de paiement est due à la fin du mois de mai. La solution technique existe pour nous permettre de payer le gaz que nous avons utilisé, et les détails techniques de cette solution sont en cours d'élaboration."

Il n'a pas fourni d'autres détails.

La Hongrie, qui dépend fortement des importations de gaz et de pétrole russes, a signé l'année dernière un nouvel accord d'approvisionnement en gaz à long terme avec la Russie.

Le Premier ministre Viktor Orban, dont le gouvernement entretient d'étroites relations commerciales avec Moscou depuis plus d'une décennie, a été porté au pouvoir pour un quatrième mandat consécutif lors des élections de dimanche, en partie sur la promesse de préserver la sécurité de l'approvisionnement en gaz pour les ménages hongrois.

Jusqu'à présent, l'Union européenne n'a pas imposé de sanctions sur le pétrole et le gaz en provenance de Russie, mais elle s'apprête à proposer une interdiction des importations de charbon et d'autres produits.

"Quant à l'intention de la Commission européenne de voir les pays importateurs de gaz russe adopter une sorte de réponse commune, nous ne pensons pas que cela soit nécessaire", a déclaré M. Szijjarto, ajoutant que les pays avaient signé individuellement des contrats bilatéraux.

"Et la façon dont chacun modifie son contrat, cela ne nous regarde pas....just comme personne n'a son mot à dire sur la façon dont nous modifions notre propre contrat."

Dans le cadre de l'accord avec la Hongrie, Gazprom devrait expédier 4,5 milliards de mètres cubes de gaz par an, via deux routes : 3,5 milliards de mètres cubes via la Serbie et 1 milliard via l'Autriche.

Les livraisons de gaz russe à l'Europe via trois routes clés de gazoducs étaient globalement stables mercredi matin, les flux en direction de l'est vers la Pologne depuis l'Allemagne étant retombés à zéro après avoir brièvement repris dans la nuit.