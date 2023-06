OMV Petrom fait la plus grande découverte de pétrole brut depuis des décennies

Le groupe pétrolier et gazier roumain OMV Petrom, contrôlé majoritairement par l'autrichien OMV, a déclaré mardi avoir découvert de nouveaux gisements de pétrole brut et de gaz naturel représentant environ les trois quarts de sa production totale de 2022.

Les gisements sont les plus importantes découvertes de pétrole brut faites par OMV Petrom depuis des décennies, et ont été trouvés dans le sud de la Roumanie, contenant plus de 30 millions de barils d'équivalent pétrole (boe) de ressources récupérables.

"Les nouvelles découvertes contribueront à réduire le déclin de notre production et à assurer la continuité de l'approvisionnement en produits essentiels pour l'économie", a déclaré Cristian Hubati, membre du conseil d'administration de la société responsable de l'exploration et de la production.

Les découvertes ont été faites dans trois zones, dont la plus importante dans la zone de Verguleasa, proche de la production existante, dans le cadre d'une stratégie d'exploration à proximité d'infrastructures déjà présentes.

Cette découverte intervient alors que l'entreprise se prépare à prendre une décision finale d'investissement dans un vaste projet gazier offshore en mer Noire, en collaboration avec le producteur de gaz public Romgaz.

OMV Petrom a déclaré qu'elle attendait une décision vers le milieu de l'année pour le projet gazier Neptun Deep, dont le coût est estimé à environ 4 milliards d'euros (4,32 milliards de dollars). Les plans de développement du projet ont été précédemment retardés par des taxes et des réglementations introduites sans préavis.

En mai, les parlementaires roumains ont modifié la loi pour appliquer une taxe supplémentaire sur le pétrole brut raffiné qui s'applique à OMV Petrom.

Les actions d'OMV Petrom étaient en hausse de 0,65% sur la journée à la Bourse de Bucarest à 1135 GMT. (1 $ = 0,9266 euros) (Reportage de Luiza Ilie et Jason Hovet ; Rédaction d'Alan Charlish et)