OMV quadruple presque son bénéfice d'exploitation principal au quatrième trimestre

Le bénéfice avant intérêts et impôts (EBIT) du coût actuel propre des fournitures (CCS), qui exclut les éléments spéciaux et les gains ou pertes de stocks, a atteint 2,00 milliards d'euros (2,26 milliards de dollars) au cours des trois mois jusqu'en décembre, dépassant légèrement les prévisions des analystes qui tablaient sur 2,12 milliards d'euros et comparé à 524 millions d'euros en 2020, a indiqué le groupe.

OMV a également déclaré avoir reçu une offre ferme de 455 millions d'euros pour l'activité azote de sa filiale Borealis de la part d'EuroChem, qui vise à étendre ses capacités de production et de distribution mondiales.

(1 $ = 0,8850 euros)