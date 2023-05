OMV : un rachat par MOL autorisé par l'UE sous conditions

La Commission européenne annonce avoir autorisé le projet d'acquisition d'OMV Slovenija par MOL. Cette approbation est néanmoins conditionnée à la cession de 39 stations-service en Slovénie au groupe Shell.



En effet, pour répondre aux préoccupations de la Commission en matière de concurrence, MOL a proposé de céder au groupe Shell un réseau national de vente au détail de 39 stations-service en Slovénie, actuellement exploité dans le cadre des réseaux de stations-service de MOL et d'OMV Slovenija.



La Commission a conclu que l'opération envisagée, telle que modifiée par les engagements, ne poserait plus de problèmes de concurrence.



Pour rappel, MOL et OMV Slovenija sont respectivement les troisième et deuxième fournisseurs de carburant au détail en Slovénie, juste après Petrol (c'est-à-dire le premier détaillant national de carburant).



