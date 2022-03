Le fabricant On prévoit d'embaucher des centaines de salariés

Zurich (awp/ats) - Le fabricant de chaussures de sport suisse On veut se développer massivement, déclarent leurs dirigeants. Ils prévoient d'embaucher cette année de 800 à 900 nouveaux collaborateurs dans le monde, dont environ 40% en Suisse.

Le nombre d'employés devrait ainsi presque doubler, expliquent Marc Maurer et Martin Hoffmann dans un entretien diffusé samedi par la Schweiz am Wochenende. De nouvelles boutiques sont prévues à Londres et Tokyo.

A Zurich, de nouveaux locaux, pouvant accueillir 1000 collaborateurs, vont héberger le siège social d'On, précisent les dirigeants. De nouveaux bureaux seront également ouverts à Portland, aux Etats-Unis, à Berlin, en Allemagne, et à Shanghai, en Chine.

Vêtements et accessoires sont des moteurs de croissance importants de la marque, selon MM. Maurer et Hoffmann. Ils voient un potentiel dans le domaine de la course de fond et des sports de montagne. La société, créée en 2010 qui compte la star du tennis Roger Federer comme investisseur, réalise 95% de son chiffre d'affaires en dehors de la Suisse, dont 50% aux Etats-Unis. Le chiffre d'affaires net devrait atteindre 710 millions de francs suisses en 2021.

ats/rp