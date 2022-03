Le secteur des crypto-actifs sommé par les régulateurs britanniques de se conformer aux sanctions russes

Les entreprises de services financiers, y compris celles du secteur des cryptoactifs, ont été averties vendredi par les organismes de réglementation britanniques qu'elles devaient veiller à ce que les sanctions imposées aux entités et aux individus en Russie et au Belarus soient respectées.

"Nous travaillons en étroite collaboration avec nos partenaires au sein du gouvernement et des forces de l'ordre, ici et à l'étranger, y compris les autorités de régulation, pour partager des renseignements et agir pour empêcher l'évasion des sanctions, y compris par le biais des cryptoactifs", ont déclaré les régulateurs financiers.

"Nous restons également prêts à agir en cas de violation des sanctions", ajoute le communiqué du Bureau de mise en œuvre des sanctions financières, de la Financial Conduct Authority (FCA) et de la Banque d'Angleterre.

La déclaration indique que l'utilisation de crypto-monnaies pour contourner les sanctions économiques est une infraction pénale, et que les règlements sur les sanctions ne font pas de différence entre les crypto-monnaies et les autres formes d'actifs.

La FCA a déjà écrit à toutes les entreprises de crypto-monnaies enregistrées et à celles qui détiennent un statut d'enregistrement temporaire pour mettre en évidence les entités et les individus qui ont été sanctionnés, ajoute-t-elle.

"La FCA et la Prudential Regulation Authority agiront si elles voient des institutions financières autorisées soutenir des entreprises de crypto-monnaies opérant au Royaume-Uni de manière illégale", indique le communiqué.

Un haut fonctionnaire de l'Union européenne a déclaré la semaine dernière que la Commission européenne étudie si les crypto-monnaies sont utilisées pour contourner les sanctions financières imposées aux banques russes. (Reportage de Michael Holden ; montage de Diane Craft et Sandra Maler)