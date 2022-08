Les baskets On voient leur bénéfice croître au deuxième partiel

Zurich (awp) - La marque suisse de chaussures de sport On a vu son bénéfice net plus que tripler au deuxième trimestre. Elle relève ses objectifs annuels de ventes.

D'avril à juin, les ventes ont crû de 67% à 291,7 millions de francs suisses. Elles ont doublé en Amérique du Nord à 181,7 millions, augmenté de 17,5% en Europe (83,3 millions) et de moitié en Asie-Pacifique.

L'excédent brut d'exploitation (Ebitda) ajusté a crû de 14,7% à 31,4 millions, tandis que la marge correspondante s'est amoindrie à 10,8%, de 15,7% il y a un an. L'entreprise a fait face à la hausse des coûts de transport, notamment du fret aérien. Le bénéfice net s'est établi à 49,1 millions, après 14,2 millions un an plus tôt.

Les ventes semestrielles ont atteint 527,3 millions de francs suisses (+67,2%). L'Ebitda ajusté s'est réduit de 0,4% à 47,1 millions, quand la marge afférente a baissé à 8,9% de 10,8%. Le bénéfice net a totalisé 63,5 millions, soit 3,8 millions de francs suisses supplémentaires.

Les six premiers mois ont été marqués par des difficultés de livraison dues aux fermetures d'usines en 2021. La situation des stocks s'est améliorée et On Holding se dit en mesure de réduire le recours au fret aérien en seconde partie d'année. La marge brute devrait être pénalisée à hauteur de 150-200 points de base au troisième trimestre.

L'entreprise zurichoise, cotée à la Bourse de New York, table sur une demande élevée continue de ses produits. Elle vise désormais des ventes annuelles d'au moins 1,1 milliard de francs suisses, contre 1,04 milliard précédemment, soit une croissance de 52% par rapport à 2021, ainsi qu'un Ebitda ajusté de 145 millions, contre 137 millions.

La marge Ebitda ajustée ciblée reste inchangée à 13,2%.

ck/al