Les chaussures On veulent aller encore plus vite après neuf mois

Zurich (awp) - La marque zurichoise de chaussures de sport On a engrangé des ventes en forte hausse au troisième trimestre. Elle relève encore une fois ses ambitions annuelles.

De juillet à septembre, les ventes ont crû de 50,4% à 328 millions de francs suisses, selon le communiqué paru mercredi. De fortes progressions ont été enregistrées en Amérique du Nord (+57%) et en Europe (32%) où la marque réalise l'essentiel de ses ventes, mais aussi en Asie-Pacifique (+85%).

La marge bénéficiaire brute a baissé à 57,1% contre 60,2% l'an dernier, mais elle se situe au-dessus de celle du deuxième trimestre (55%), reflétant les taux de change défavorables et la part plus importante de fret aérien. L'Ebitda ajusté a gonflé de presque de moitié à 56,3 millions, quand le bénéfice net a crû de près de 60% à 20,6 millions.

Sur neuf mois, la firme cotée à New York a vu ses ventes bondir de 60% à 855,4 millions, quand son bénéfice net a quintuplé à 84,1 millions de francs suisses.

"Les excellents résultats des neuf mois et le solide carnet de commandes pour le quatrième trimestre et au-delà nous donnent confiance pour les derniers mois de l'année et pour 2023", a assuré Martin Hoffmann, co-directeur général et chef des finances, cité dans le document.

Pour 2022, On a une nouvelle fois relevé ses ambitions. Son objectif de ventes se situe à 1,125 milliard de francs suisses, contre au moins 1,1 milliard. L'entreprise vise un Ebitda ajusté de 148 millions après 145 millions. La marge Ebitda ajustée ciblée reste inchangée à 13,2%.

