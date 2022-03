Zurich (awp) - On Running s'est enfoncé dans le rouge l'an dernier. Le fabricant zurichois de chaussures de sport, dont les ventes se sont envolées, tout comme ses coûts, a essuyé une perte nette de 170,23 millions de francs suisses, contre un débours de 27,52 millions en 2020. La barre du milliard de francs suisses de chiffre d'affaires est désormais en vue.

Sur l'année sous revue, le chiffre d'affaires bondi de 70% à 724,59 millions de francs suisses, un chiffre record, écrit vendredi l'entreprise établie à Zurich. Sur le seul 4e trimestre, les revenus se sont accrus de plus de moitié (+53,7%) à 191,1 millions. Les ventes directes ont décollé de 76,7% à 84,7 millions et celles dans le commerce de détail de 39,3% à 106,4 millions.

Les charges ont en parallèle aussi affiché une vive progression, celles-ci ayant plus que doublé (+130%) sur l'ensemble de 2021 à 571,37 millions de francs suisses. La perte d'exploitation avant intérêts et impôts (Ebit) s'est creusée à 141,09 millions, plus de sept fois supérieure à celle subie un an plus tôt.

Ajusté notamment des charges liées à la rémunération à base d'actions et à l'introduction en Bourse, le résultat d'exploitation avant intérêts, impôts, dépréciations et amortissements (Ebitda) a lui quasiment doublé (+93,8%) à 96,4 millions de francs suisses. La marge correspondante a progressé de 11,7 à 13,3%.

Epais matelas de liquidités

A fin décembre 2021, l'entreprise disposait de liquidités de 653,1 millions de francs suisses, un montant sept fois supérieur à celui affiché douze mois auparavant et reflétant l'afflux de capitaux intervenu lors de l'entrée en Bourse de l'entreprise. Cette dernière est cotée à Wall Street depuis mi-septembre 2021.

Ventilées selon les régions, les ventes annuelles ont crû de 38,8% à2 60,4 millions de francs suisses en Europe. Aux Etats-Unis, le chiffre d'affaires a quasiment doublé (+96,8%) à 409,5 millions, alors qu'il s'est étoffé de 85,8 à 42,7 millions en Asie.

Moteur de la croissance, les chaussures ont dégagé des revenus de 683,3 millions, 68,1% de plus qu'en 2002. Les vêtements ont contribué au chiffre d'affaires à hauteur de 36,3 millions (+130,8%) et les accessoires pour 5 millions (+57,2%).

Evoquant les perspectives pour l'année en cours, On Running se veut optimiste, le fabricant, qui emploie désormais plus de 1000 collaborateurs, visant un "élargissement considérable de son offre" ainsi que de son réseau de boutiques, en particulier en Amérique du Nord et en Chine. L'entreprise entend en outre ouvrir ses premiers magasins en Europe et en Asie en dehors de l'Empire du Milieu.

On Running précise que ses capacité au Vietnam sont revenues en décembre dernier à un niveau normal, reflet de l'assouplissement des mesures de lutte contre la pandémie de coronavirus. Le groupe indique en outre vouloir étendre son activité en Indonésie, après le début de la production dans une nouvelle usine.

Le chiffre d'affaires devrait se hisser cette année à plus de 990 millions de francs suisses. L'Ebitda ajusté est lui attendu à 130 millions, pour une marge correspondante de 13,1%. On Running note cependant que les difficultés au niveau de la chaîne d'approvisionnement devraient encore peser sur la performance opérationnelle du 1er semestre.

