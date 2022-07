Presse: On fait payer en Suisse des prix fortement plus élevés qu'ailleurs

Zurich (awp) - Le fabricant suisse de chaussures de sport On fait payer aux clients suisses des prix fortement plus élevés qu'à l'étranger. Les différences peuvent atteindre entre 15 et 51%, a rapporté la Sonntagszeitung qui a comparé les prix de 19 produits sur la boutique en ligne d'On.

L'entreprise, dont Roger Federer détient une part, a admis que les prix sont différents selon les pays. Elle le justifie par des salaires et des coûts de distribution plus élevés en Suisse dans le segment des articles de sport, et que, partant, les chaussures d'On y sont aussi plus chères.

Pour le dominical, l'argument n'est pas défendable car ce sont les prix des boutiques en ligne qui ont été comparés et non ceux pratiqués dans les magasins: salaires, locations et coûts de transport ne peuvent donc être un prétexte. En plus, On ne produit pas ses chaussures en Suisse, mais au Vietnam, au Portugal, en Lettonie ou en Allemagne.

Une porte-parole de l'entreprise a indiqué que l'on collabore étroitement avec les commerçants suisses d'articles de sport et que ce partenariat explique que les prix des boutiques en ligne soient alignés sur ceux des magasins. Pour le dominical, cela signifie soit que les acheteurs en ligne subventionnent les produits vendus en magasins, ou soit que les prix en ligne sont augmentés artificiellement afin de correspondre à ceux pratiqués en magasins, ce à quoi On n'a pas encore réagi.

tv/rp