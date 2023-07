ON Semiconductor Corporation (onsemi) est spécialisé dans la conception, la fabrication et la commercialisation de composants électroniques à base de semi-conducteurs. Le CA par famille de produits se répartit comme suit : - solutions pour les systèmes d'alimentation (51%) : transistors à effet de champ, modules discrets et de puissance, régulateurs, contrôleurs, commutateurs, composants d'isolation, etc. ; - solutions pour les systèmes électroniques avancés (35,6%) : composants analogiques, circuits intégrés spécifiques et à grande vitesse, composants de connectivité, d'intégration à grande échelle, etc. ; - solutions pour les systèmes de capteurs intelligents (13,4%) : capteurs d'images, pilotes d'actionneurs, processeurs de signaux d'image, détecteurs de photons, etc. Le CA par marché se ventile entre industrie automobile (34%), industries (27%) et autres (39%). La répartition géographique du CA est la suivante : Etats-Unis (13,8%), Singapour (31,1%), Hong Kong (27,1%), Royaume Uni (16,7%) et autres (11,3%).