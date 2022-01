Le directeur financier de BNY Mellon estime que les régulateurs américains doivent clarifier les règles relatives aux cryptomonnaies.

Les régulateurs américains doivent fournir plus de clarté sur les règles de la route pour les cryptomonnaies et autres actifs numériques dans un contexte de confusion permanente sur les activités autorisées, a déclaré mardi un haut dirigeant bancaire.

"Nous espérons plus de clarté autour des actifs numériques", a déclaré Emily Portney, directrice financière de Bank of New (BNY) York Mellon Corp, le dixième plus grand créancier du pays, dans une interview à Reuters.

"Franchement, c'est un peu confus de savoir qui réglemente réellement les actifs numériques et en particulier la crypto et, bien sûr, ce que vous pouvez ou ne pouvez pas faire", a déclaré Portney, s'exprimant après que la banque a affiché une hausse de 17% de ses bénéfices au quatrième trimestre.

Les commentaires de M. Portney soulignent la frustration croissante des cadres du secteur bancaire, les régulateurs du président américain Joe Biden ayant adopté une approche prudente https://www.reuters.com/technology/five-reasons-us-regulators-think-stablecoins-threaten-financial-system-2021-11-01 vis-à-vis des actifs numériques. Les cryptomonnaies ayant dépassé 3 https://www.reuters.com/technology/bitcoin-hits-new-record-crypto-market-cap-exceeds-3-tln-2021-11-08trillion $ en novembre, les banques sont désireuses d'entrer dans cet espace, mais beaucoup estiment qu'elles ne peuvent pas lancer de nouveaux produits ou étendre les offres existantes tant que les règles ne sont pas plus claires.

BNY Mellon, qui est spécialisée dans la détention et la gestion d'actifs pour le compte de clients, a annoncé en février https://www.bnymellon.com/us/en/about-us/newsroom/press-release/bny-mellon-forms-new-digital-assets-unit-to-build-industrypercent27s-first-multi-asset-digital-platform-130169.html qu'elle développait une plateforme de garde et d'administration pour les actifs numériques.

L'Office of the Comptroller of the Currency (OCC) a déclaré en novembre https://www.reuters.com/article/usa-banks-occ-crypto-currency-idCAKBN2I81XS que les banques devaient obtenir l'autorisation écrite de leurs superviseurs bancaires avant de s'engager dans des activités liées aux cryptomonnaies, y compris les services de garde, un revirement par rapport à la politique de l'administration Trump qui autorisait les banques à fournir des services de garde de cryptomonnaies.

L'OCC et d'autres régulateurs sont engagés dans un sprint politique pour comprendre où proposer une clarté réglementaire aux banques sur les cryptomonnaies. Cet effort informera probablement de nouvelles orientations ou règles, qui pourraient être publiées dès cette année.

"Une grande partie de l'activité se déroule dans ce que j'appellerais le système bancaire parallèle en raison du manque de clarté", a déclaré M. Portney. (Reportage de Michelle Price ; reportages supplémentaires de Hannah Lang ; édition de Marguerita Choy)