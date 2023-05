Les discussions sur la récession s'atténuent lors des dernières conférences téléphoniques trimestrielles

Selon une analyse Reuters des transcriptions des conférences téléphoniques du S&P 500, les termes liés à un ralentissement économique ont été moins prononcés lors des conférences téléphoniques sur les résultats trimestriels au cours des dernières semaines que lors des précédentes saisons de publication des résultats.

Les rapports du premier trimestre font état d'une diminution des bénéfices des plus grandes entreprises américaines, mais moins que ne le craignaient les analystes.

"Il y avait beaucoup de pessimisme à l'approche du trimestre, principalement en raison de l'augmentation substantielle des taux d'intérêt, mais aussi en raison des chiffres économiques plus faibles qui ont été publiés", a déclaré Peter Tuz, président de Chase Investment Counsel à Charlottesville, en Virginie.

"Les entreprises ont été en mesure de gérer assez bien un ralentissement de la demande grâce à des prix plus élevés et à des coûts qui n'ont pas augmenté autant qu'ils l'ont fait", a déclaré M. Tuz.

Alors que les rapports du premier trimestre sont à mi-parcours, les analystes prévoient en moyenne une baisse de 1,4 % des bénéfices par action pour les entreprises du S&P 500 par rapport à l'année précédente, d'après Refinitiv I/B/E/S. Avant que les entreprises ne commencent à publier leurs résultats début avril, Wall street s'attendait à une baisse de 5,1 %.

(Graphique : Discussion sur la récession lors des conférences téléphoniques trimestrielles - https://www.reuters.com/graphics/USA-STOCKS/RECSSION/gkvlwqxgapb/chart.png)

Les discussions sur les ralentissements économiques semblent avoir été relativement limitées lors des récentes conférences téléphoniques trimestrielles des analystes.

Les termes "récession", "repli" et "ralentissement" ont été utilisés de diverses manières, qui n'indiquent pas toutes de mauvaises nouvelles. Par exemple, lors de sa conférence téléphonique trimestrielle de lundi, On Semiconductor a déclaré que la demande pour ses puces destinées aux voitures électriques et aux infrastructures énergétiques restait saine malgré "un ralentissement macroéconomique généralisé".

Les hausses agressives des taux d'intérêt décidées par la Réserve fédérale pour contenir une inflation élevée depuis des décennies ont alimenté les spéculations sur la probabilité d'une récession, tandis que l'effondrement récent de la First Republic Bank et la faillite en mars de deux autres banques régionales ont renforcé les inquiétudes.

La Fed devrait augmenter ses taux d'intérêt de 25 points de base à la fin de sa réunion de deux jours mercredi, dans le cadre de la dernière escalade de la campagne de hausse des taux la plus rapide de la banque centrale depuis les années 1980.

Dans un autre rapport récent, Norwegian Cruise Line Holdings Ltd a dépassé les estimations lundi, le PDG Harry Sommer ayant déclaré aux analystes qu'il voyait un "environnement de demande sain".

"Malgré la volatilité des marchés financiers due au secteur bancaire en mars, nous n'avons pas enregistré de réservations ou d'annulations inhabituelles sur l'ensemble de nos marques", a déclaré M. Sommer.

Des termes liés à la "récession" ont été mentionnés dans 41 % des conférences téléphoniques tenues ces dernières semaines par des entreprises du S&P 500. Ce taux est légèrement inférieur à celui du quatrième trimestre, mais en net recul par rapport au pic de 59 % atteint l'année dernière au cours de la saison des rapports du deuxième trimestre.

Alors que la saison des rapports est à mi-parcours, les trois termes liés à la récession ont été mentionnés 253 fois au total lors des appels, soit environ 0,9 fois par appel. Ce chiffre est à comparer aux 535 mentions faites lors des réunions d'analystes pour l'ensemble de la saison de publication trimestrielle précédente, ce qui équivaut à 1,1 mention par réunion.