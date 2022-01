Principales réactions politiques au discours d'Emmanuel Macron devant le Parlement européen

PARIS, 19 janvier (Reuters) - Principales réactions politiques en France après le discours du président Emmanuel Macron au Parlement européen, mercredi à Strasbourg, dans le cadre de la présidence française du conseil de l'Union européenne (UE), entamée le 1er janvier.

Le chef de l'Etat a plaidé pour une Europe plus protectrice et plus souveraine et proposé d'actualiser la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (UE) pour y faire figurer la protection de l'environnement et le droit à l'avortement.

* JEAN-LUC MÉLENCHON, EURODÉPUTÉ, CANDIDAT DE LA FRANCE INSOUMISE À LA PRÉSIDENTIELLE

"Un discours usé d'un homme qui semble usé (...) il y a une agressivité stratégique qui est finalement maintenue (... ) et puis sur le plan social inexistant, et sur le plan climatique à peu près autant", a déclaré à la presse le député de la 4e circonscription des Bouches-du-Rhône.

* ERIC ZEMMOUR, CANDIDAT DU PARTI RECONQUÊTE À LA PRÉSIDENTIELLE

"L'Europe d'Emmanuel Macron est une Europe sans corps, une Europe sans tête et une Europe sans âme (...). C'est une Europe théorique et pour tout dire fictive. Elle est dirigée par des élites abstraites, impersonnelles, sans la moindre légitimité aux yeux des peuples. C'est une Europe qui arrache ses propres racines, qui efface sa propre histoire, qui ne s'identifie en aucune manière à la civilisation dont elle provient", a déclaré l'ancien journaliste lors d'un discours prononcé à Calais (Pas-de-Calais).

* YANNICK JADOT, EURODÉPUTÉ ET CANDIDAT EELV À LA PRÉSIDENTIELLE

L'eurodéputé, qui a pris la parole face à Emmanuel Macron dans l'hémicycle au nom du groupe des Verts, a dénoncé une "alliance climaticide avec la Pologne et la Hongrie" qui vise à promouvoir "le gaz pour sauver un nucléaire condamné à la faillite". "Vous sacrifiez ce faisant l'ambition climatique de l'Europe. Vous resterez dans l'histoire, monsieur le président, le président de l'inaction climatique", a-t-il ajouté.

* JORDAN BARDELLA, EURODÉPUTÉ, PRESIDENT PAR INTERIM DU RASSEMBLEMENT NATIONAL

"Votre projet politique a pour but d'effacer les nations d'Europe, le nôtre de les sauver. Il faut déconstruire l'histoire de France aviez-vous déclaré, on comprend donc votre enthousiasme à vous retrouver aujourd'hui à la tête d'une institution qui s'est donnée pour objectif la dissolution d'une Europe millénaire. Vous et vos alliés avez fait de l'Europe l'arrière-cour de Washington, la proie de Pékin, le paillasson d'Erdogan et l'hôtel de l'Afrique", a déclaré dans l'hémicycle l'eurodéputé au nom du groupe "Identité et démocratie".

"Alors que la France a besoin de rayonner de nouveau pour exprimer sa puissance, vous avez éteint sa lumière. Pour la France mais aussi pour l'Europe il est vital que votre mandat reste unique", a-t-il ajouté.

