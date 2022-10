Wall street dégringole alors que le rapport sur l'emploi renforce les perspectives de hausse des taux.

*

Le taux de chômage américain tombe à 3,5 %.

*

AMD mène les fabricants de puces à la baisse après un avertissement sur les revenus.

*

La technologie mène les baisses sectorielles sur le S&P 500

*

FedEx baisse suite à l'annonce de plans visant à réduire les prévisions de volumes.

*

Indices en baisse : Dow 2,01 %, S&P 2,65 %, Nasdaq 3,60 %.

7 octobre (Reuters) - Wall street a fortement chuté vendredi après qu'un solide rapport sur l'emploi pour le mois de septembre ait accru la probabilité que la Réserve fédérale poursuive sa campagne de hausse des taux d'intérêt, dont de nombreux investisseurs craignent qu'elle ne plonge l'économie américaine dans une récession.

Le département du travail a indiqué que le taux de chômage a baissé à 3,5 %, ce qui est inférieur aux attentes de 3,7 %, dans une économie qui continue de faire preuve de résilience malgré les efforts de la Fed pour faire baisser l'inflation élevée en affaiblissant la croissance.

La masse salariale non agricole a augmenté de 263 000 emplois, soit plus que le chiffre de 250 000 que les économistes interrogés par Reuters avaient prévu. Les marchés monétaires ont porté à 94,1 % la probabilité d'une hausse des taux de 75 points de base lorsque les décideurs de la Fed se réuniront les 1er et 2 novembre, contre 83,4 % avant les données.

Les gains d'emplois, la baisse du taux de chômage et la croissance continue et saine des salaires indiquent un marché du travail que les responsables de la Fed continueront probablement à considérer comme maintenant l'inflation à un niveau trop élevé.

Dans le dernier d'un flot continu de messages bellicistes de la part des responsables politiques, le président de la Fed de New York, John Williams, a déclaré que d'autres hausses de taux étaient nécessaires pour lutter contre l'inflation galopante dans un processus qui augmentera probablement aussi le chômage.

"Les taux sont devenus trop extrêmes", a déclaré Jim Paulsen, stratège en chef des investissements au Leuthold Group à Minneapolis. "Ils risquent de faire un mal qu'ils n'ont pas vraiment besoin de faire, à mon avis. Mais ils sont sous pression, et ils voient les choses différemment."

La Fed ne devrait pas se consoler avec le marché du travail historiquement serré, car lorsque le taux de chômage commence à augmenter, un indicateur avancé d'une récession, il le fait rapidement, a déclaré Joseph LaVorgna, économiste en chef pour les États-Unis chez SMBC Nikko Securities.

"Nous n'avons pas ressenti tous les effets du resserrement", a-t-il dit. "Ils vont continuer jusqu'à ce que finalement cette chose se retourne, et quand elle se retournera, vous ne serez pas en mesure de ralentir l'élan."

Malgré un important rallye de deux jours en début de semaine, le plongeon de vendredi a mis le S&P 500 sur la voie de sa quatrième baisse hebdomadaire consécutive, tandis que le Dow et le Nasdaq s'apprêtaient à subir leur septième baisse hebdomadaire consécutive.

À 14 h 12 HAE, le Dow Jones Industrial Average a chuté de 602,47 points, soit 2,01 %, à 29 324,47, le S&P 500 a perdu 99,25 points, soit 2,65 %, à 3 645,27 et le Nasdaq Composite a chuté de 398,87 points, soit 3,6 %, à 10 674,44.

Dix des onze principaux secteurs du S&P 500 ont reculé de plus de 1 %, le secteur technologique étant en tête de la chute, avec une baisse de 4,0 %. L'énergie a été le seul gagnant, avec une hausse de 0,1 %.

L'indice Philadelphia SE Semiconductor a perdu 5,9 % après qu'un avertissement sur le chiffre d'affaires d'Advanced Micro Devices ait signalé que l'effondrement des puces pourrait être pire que prévu. L'indice était sur le point de connaître sa plus forte baisse en pourcentage sur une journée depuis près d'un mois.

Les actions d'AMD ont chuté de 12,3 %, ce qui constitue la plus forte baisse du Nasdaq 100. Les estimations de revenus pour le troisième trimestre ont été inférieures d'environ 1 milliard de dollars aux prévisions précédentes.

Ses pairs Qualcomm Inc, Intel Corp, ON Semiconductors, Lam Research et Nvidia Corp ont perdu entre 2,44 % et 6,63 %.

FedEx Corp a perdu 1,5 % après qu'un mémo interne vu par Reuters ait montré que la division qui gère la plupart des livraisons du commerce électronique s'attend à revoir à la baisse ses prévisions de volume, ses clients prévoyant d'expédier moins de colis pour les fêtes.

Les titres en baisse ont été plus nombreux que les titres en hausse au NYSE dans un rapport de 5,67 contre 1 ; au Nasdaq, un rapport de 4,19 contre 1 a favorisé les titres en baisse.

Le S&P 500 a enregistré 2 nouveaux sommets sur 52 semaines et 64 nouveaux points bas ; le Nasdaq Composite a enregistré 20 nouveaux sommets et 273 nouveaux points bas (Reportage d'Herbert Lash à New York ; reportages supplémentaires d'Ankika Biswas et Shreyashi Sanyal à Bengaluru ; reportages supplémentaires de Bansari Mayur Kamdar à Bengaluru ; édition d'Arun Koyyur et Matthew Lewis)