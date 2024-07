(Alliance News) - Les titres suivants sont ceux qui ont le plus progressé et le plus régressé parmi les petites capitalisations du London Main Market ce lundi.

----------

PETITES CAPITALISATIONS - GAGNANTS

----------

Ceres Power Holdings PLC, en hausse de 17% à 217,99 pence, fourchette de 12 mois 126,40p-431,80p. Le développeur de technologies d'énergie propre a obtenu un partenariat de licence de fabrication avec un fabricant d'équipement d'origine basé dans la région Asie-Pacifique. L'accord porte sur la "fabrication de la cellule d'électrolyse à oxyde solide exclusive de Ceres". Ceres percevra des revenus sous forme de droits de licence, de services d'ingénierie et de matériel sur plusieurs années. Elle pourra également percevoir des redevances. En outre, Ceres déclare qu'elle s'attend désormais à des recettes annuelles de l'ordre de 50 à 60 millions de livres sterling. Elle prévoyait auparavant de "doubler" les recettes par rapport aux 22,3 millions de livres sterling obtenus en 2023.

----------

Pennpetro Energy PLC, en hausse de 22% à 3,04 pence, fourchette de 12 mois 0,50p-3,90p. Notes L'entreprise de forage J&J Drilling International LLC, basée au Texas, a été engagée par Globalvision International pour commencer les travaux sur les puits de pétrole dans le comté de Gonzales, au Texas, au début du mois prochain. Mercredi dernier, Pennpetro a annoncé qu'elle vendrait à Globalvision les actions qu'elle détient dans Texas Nobel USA Inc. En contrepartie, Pennpetro obtiendra une redevance dérogatoire sur les puits de pétrole texans pour la durée de vie de l'actif et une participation aux bénéfices de 10 % sur tous les autres puits forés ou développés sur les 2 036 acres de Pennpetro au Texas. Elle a noté un droit de redevance dérogatoire de 12,5 % sur la durée de vie de l'actif, qui est estimée à environ 30 ans. Les puits texans sont les puits City of Gonzales #1, Chalk Talk #1, Chalk Talk #4 et Whistling Straits #5 à Gonzales.

----------

PETITES CAPITALISATIONS - PERDANTS

----------

On the Beach Group PLC, en baisse de 3,8% à 142,53 pence, fourchette de 12 mois 81,24 pence-181,60 pence. Les actions de la société de voyage sont en difficulté après que le transporteur à bas prix Ryanair Holdings PLC ait lancé un avertissement sur les bas tarifs d'été. "Alors que la demande au deuxième trimestre est forte, les prix restent plus bas que nous l'avions prévu, et nous nous attendons maintenant à ce que les tarifs du deuxième trimestre soient matériellement plus bas que ceux de l'été dernier", a déclaré Michael O'Leary, directeur général de Ryanair, dans un communiqué. Ryanair s'attendait auparavant à ce que les tarifs soient "stables ou légèrement en hausse"

----------

Par Eric Cunha, rédacteur en chef d'Alliance News

Commentaires et questions à newsroom@alliancenews.com

Copyright 2024 Alliance News Ltd. Tous droits réservés.