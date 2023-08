On the Beach Group plc est un détaillant en ligne de vacances à la plage de courte durée, basé au Royaume-Uni, qui cible principalement les clients du Royaume-Uni sous la marque On the Beach. La société opère à travers quatre segments : OTB, International, CCH et CPH. Le segment OTB exerce son activité par l'intermédiaire des sites web du Royaume-Uni, tels que www.onthebeach.co.uk, www.sunshine.co.uk et www.onthebeachtransfers.co.uk. Le segment International exerce son activité par le biais de sites web suédois, norvégiens et danois, tels que www.eBeach.se, www.eBeach.no et www.eBeach.dk. Le segment CCH exerce son activité par l'intermédiaire du voyagiste Classic Collection Holidays Limited et de ses filiales. Le segment CPH exerce son activité par l'intermédiaire du portail en ligne Business to Business de Classic Package Holidays. La plateforme technologique de l'entreprise permet aux clients de regrouper les éléments constitutifs de leurs vacances, y compris les vols, les hôtels et les transferts, afin de créer des vacances sur mesure.

Secteur Loisirs et détente