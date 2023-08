(Alliance News) - Les compagnies de voyage et un groupe de consommateurs demandent instamment au Premier ministre britannique de prendre "des mesures décisives au nom des vacanciers britanniques" en permettant à l'autorité de régulation de l'aviation d'infliger des amendes aux compagnies aériennes.

Dans une lettre commune adressée à Rishi Sunak, ils demandent que le discours du roi du 7 novembre contienne un projet de loi visant à renforcer la capacité de l'autorité de l'aviation civile à faire respecter les règles de consommation.

Parmi les signataires, on trouve les sociétés de vacances loveholidays, On The Beach Group PLC, Riviera Travel et Thomas Cook, le groupe de consommateurs Which ? et les organisations professionnelles du voyage, l'Association of Independent Tour Operators et Advantage Travel Partnership.

Des milliers de vols au départ et à destination des aéroports britanniques ont été annulés cet été en raison de problèmes tels que les restrictions du contrôle du trafic aérien et les incendies de forêt à Rhodes et sur d'autres îles grecques.

De nombreux vacanciers concernés affirment que les compagnies aériennes ont ignoré leurs responsabilités légales en cas de perturbations, qui peuvent inclure la réservation d'un billet auprès d'une compagnie aérienne concurrente afin que les clients atteignent leur destination le plus rapidement possible, ainsi que la fourniture de repas et d'un hébergement pour la nuit.

La lettre adressée à Sunak indique ce qui suit : "En tant que coalition de défenseurs des consommateurs et d'entreprises de voyage, nous vous demandons instamment de montrer votre soutien aux vacanciers britanniques touchés par les perturbations aériennes de cet été en acceptant de renforcer les pouvoirs d'exécution de l'autorité de l'aviation civile dans le cadre du discours du roi de cet automne.

"Cet été, les vacanciers ont vu leurs projets gâchés par les perturbations du transport aérien, cette fois-ci par des grèves au Royaume-Uni et en Europe, des milliers d'annulations de vols pendant l'été et le terrible impact environnemental des incendies de forêt.

"Si certains de ces problèmes échappent au contrôle des compagnies aériennes, celles-ci manquent régulièrement à ce qui est de leur ressort : faire respecter les droits légaux de leurs clients en matière de réacheminement et de remboursement, et fournir des informations claires et opportunes aux passagers.

En juillet, le ministère des transports a indiqué dans sa réponse à une consultation que la CAA serait habilitée à infliger des amendes aux compagnies aériennes, mais n'a pas donné de calendrier pour l'introduction de la législation.

Le directeur général par intérim de la CAA, Paul Smith, a déclaré : "Nous demandons depuis longtemps un renforcement des pouvoirs de la CAA : "Nous réclamons depuis longtemps un ensemble d'outils de mise en œuvre plus solide afin de nous aligner sur les autres régulateurs britanniques.

"Les projets récemment annoncés par le gouvernement y parviendraient et permettraient à l'autorité de l'aviation civile britannique d'être mieux équipée pour demander des comptes à l'industrie en ce qui concerne le respect de ses obligations envers les passagers.

source : PA

Copyright 2023 Alliance News Ltd. Tous droits réservés.