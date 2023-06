(Alliance News) - Ce qui suit est un résumé des mises à jour des sociétés cotées à Londres, publiées vendredi et qui n'ont pas fait l'objet d'un rapport séparé par Alliance News :

ACG Acquisition Co Ltd - Société d'acquisition spécialisée cherchant à bénéficier des conditions de prix favorables pour les métaux de la nouvelle économie et d'autres matériaux miniers - Publie un prospectus relatif à une offre d'actions de 301 millions USD pour financer le solde de l'acquisition de la mine de sulfure de nickel d'Atlantic Nickel à Santa Rita et de la mine de cuivre de Mineraçao Vale Verde à Serrote, toutes deux situées au Brésil. Les transactions ont été annoncées le 12 juin. L'entreprise convoque une assemblée générale d'urgence le 20 juillet pour approuver l'acquisition.

On The Beach Group PLC - Distributeur en ligne de vacances à la plage basé à Manchester - Annonce aujourd'hui des changements au sein du conseil d'administration dans le cadre du plan de succession du directeur général annoncé précédemment. Dit

Jon Wormald devient directeur financier, Shaun Morton remplace Simon Cooper en tant que directeur général, ce dernier devenant directeur fondateur.

Kanabo Group PLC - Société londonienne de technologie de santé et de cannabis axée sur le patient - Annonce que lors de l'assemblée générale annuelle qui s'est tenue aujourd'hui, les treize résolutions ont été adoptées.

Seed Innovations Ltd - Société de Guernesey spécialisée dans le bien-être et les sciences de la vie - Prend note de l'annonce faite à l'ASX par la société Little Green Pharma Ltd, dans laquelle la société détient une participation de 2,45 %. LGP a publié ses résultats pour l'exercice clos le 31 mars. La société déclare qu'en tant qu'actionnaire de LGP, elle se réjouit de constater que le chemin vers la rentabilité est inclus dans la lettre du président qui aborde les commentaires des actionnaires et qui se lit comme suit : "Les commentaires des actionnaires ont été clairs : les priorités immédiates de la société pour l'exercice 2024 doivent être d'atteindre le seuil de rentabilité des flux de trésorerie et, par la suite, la rentabilité. À l'avenir, ces priorités seront le principal prisme à travers lequel la société évaluera ses activités et décisions stratégiques et opérationnelles, avec l'intention d'atteindre ces objectifs le plus rapidement possible. Nous continuerons à faire rapport sur ces deux objectifs jusqu'à ce qu'ils soient atteints."

PetroNeft Resources PLC - société d'exploration pétrolière et gazière axée sur la Russie - Réaffirme que la société ne sera pas en mesure de publier ses comptes annuels pour l'exercice clos le 31 décembre avant la fermeture des bureaux aujourd'hui, comme l'exigent les règles de l'AIM. La société continue d'essayer de trouver un auditeur, ce qui reste difficile étant donné qu'elle possède et gère des actifs au sein de la Fédération de Russie dans le contexte actuel. Par conséquent, les actions de la société seront suspendues à partir de lundi.

MobilityOne Ltd - fournisseur de plateformes de commerce électronique - déclare que le chiffre d'affaires en 2022 a chuté à 233,8 millions de livres sterling, contre 255,7 millions de livres sterling l'année précédente, en raison de la baisse des ventes des principaux produits et services du groupe, à savoir le rechargement de temps d'antenne prépayé pour téléphones mobiles et les activités de paiement de factures par le biais des canaux bancaires du groupe. Le bénéfice avant impôt est passé de 2,0 millions de GBP à 278 978 GBP. Aucun dividende n'a été versé.

Pendragon PLC - Détaillant automobile basé à Nottingham, en Angleterre - rapporte que toutes les résolutions de l'assemblée générale annuelle ont été adoptées, à l'exception de la résolution 2. La résolution 2, qui vise à approuver le rapport annuel sur la rémunération des administrateurs pour l'exercice clos le 31 décembre, a été rejetée par 56 % des actionnaires. Le comité reconnaît l'importance du vote contre cette résolution. Bien que le comité de rémunération soit convaincu que ses décisions ont été prises dans le meilleur intérêt de toutes les parties prenantes, il respecte les opinions exprimées par les actionnaires concernant la résolution relative à la rémunération attribuée en 2022, déclare la société.

Black Sea Property PLC - promoteur immobilier en Bulgarie - La société déclare qu'elle ne sera pas en mesure de publier ses états financiers pour 2022 avant aujourd'hui, comme l'exige le Growth Market Access Rulebook de l'AQSE. En conséquence, les actions seront suspendues à partir de lundi.

Rurelec PLC - Producteur d'électricité et développeur de centrales électriques en Amérique du Sud - La perte avant impôts en 2022 a été réduite à 2,2 millions de livres sterling, contre 3,7 millions de livres sterling. Le bénéfice de base par action était de 0,39 GBP, contre 0,65 GBP l'année précédente. Rurelec ayant cédé la totalité ou la quasi-totalité de ses activités et de ses actifs, la société est désormais considérée comme une coquille vide sur l'AIM 15. Les seuls actifs significatifs restant dans la société sont deux turbines Siemens 701DU.

Silverwood Brands PLC - Société d'investissement londonienne ciblant les secteurs de l'alimentation, de l'alimentation biologique, du bien-être, de l'art de vivre et des loisirs - Accepte d'étendre la contrepartie différée payable par la société par Andrew Tone au 15 décembre au lieu du 1er juillet.

