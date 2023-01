On The Beach se réjouit d'une période historiquement calme qui dépasse l'année précédente

(Alliance News) - On The Beach Group PLC a déclaré vendredi qu'il a commencé son nouvel exercice financier avec un carnet de commandes à terme plus sain que l'année précédente.

On The Beach est un détaillant en ligne de vacances à la plage. Il est basé à Manchester. Les actions de la société étaient en hausse de 7,2% à 187,52 pence vendredi matin à Londres.

On The Beach a déclaré que la valeur totale des transactions de vacances vendues en octobre, novembre et décembre a dépassé les mois comparatifs de l'exercice 2022, bien qu'il s'agisse historiquement de la période commerciale la plus calme pour la société.

En outre, les réservations depuis la période de Noël ont également augmenté, même si elle a reconnu qu'il était encore "très tôt dans l'année". La société a déclaré que depuis le début de l'année, la TVT est en hausse de 68% par rapport à la période équivalente de l'année précédente.

Le directeur général Simon Cooper a déclaré : "Il est agréable de constater que les tendances clés que nous avons observées tout au long de l'exercice 2022 se poursuivent au cours de l'exercice 2023, en particulier pendant notre période de réservation clé, ce qui se traduit par une augmentation de 68% de la TTV du groupe par rapport à l'année précédente. Nous augmentons de manière significative les investissements dans notre marque, notre technologie et notre proposition client pour capitaliser sur cette dynamique et accroître notre part de marché."

L'exercice financier de On The Beach se termine le 30 septembre.

Par Heather Rydings, journaliste économique senior d'Alliance News

Commentaires et questions à newsroom@alliancenews.com

Copyright 2023 Alliance News Ltd. Tous droits réservés.