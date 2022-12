TRANSACTIONS D'ADMINISTRATEURS : Le directeur financier et le PDG de On The Beach achètent ; le PDG de Softcat vend

(Alliance News) - Voici un récapitulatif des transactions d'actions effectuées par les directeurs et gestionnaires de sociétés cotées à Londres annoncées jeudi et vendredi et non rapportées séparément par Alliance News :

On The Beach Group PLC - fournisseur de vacances à la plage basé à Manchester, Angleterre - Déclare que le directeur financier Shaun Morton achète 36 999 actions au prix de 153,31p par action pour un total de 56 723 GBP, tandis que le directeur général Simon Cooper achète 29 033 actions au même prix par action pour un total de 44 510 GBP. Ces achats d'actions satisfont le report de 50% de la prime annuelle des directeurs exécutifs gagnée au titre de son exercice financier qui s'est terminé le 30 septembre. Cooper détient désormais 7,6 millions d'actions, soit 4,6 % du capital social de On The Beach, par l'intermédiaire de Hawsford Trustees Jersey Ltd. Il possède également 2,1 millions d'actions, soit 1,3%, en son nom propre, pour un total de 9,7 millions d'actions, soit 5,8%. Morton détient maintenant 40 029 actions, une participation nominale.

Ferrexpo PLC - producteur de boulettes de minerai de fer en Ukraine - Le président-directeur général James North achète 109 329 actions au prix de 165,72 p par action le 12 décembre, soit 181 180 GBP au total. La participation globale de North après l'achat n'a pas été indiquée.

Bank of Cyprus Holdings PLC - Société chypriote de services financiers - Dit que le directeur senior indépendant Constantine Iordanou achète 101 206 actions à un prix moyen de 145p par action. Le prix total est de 146 749 GBP. La participation globale de Iordanou après l'achat n'a pas été indiquée.

LBG Media PLC - éditeur numérique pour la jeunesse basé à Manchester, Angleterre - déclare que le directeur général Alexander Solomou achète 50 000 actions à 100,00p chacune par l'intermédiaire de LAD Investments Ltd, une société qui appartient entièrement à Solomou. Le prix total est de 50 000 GBP. Suite à cette transaction, Solomou possède 86,7 millions d'actions dans LBG media, ce qui représente 42% du capital social émis.

Softcat PLC - fournisseur d'infrastructures et de services informatiques aux entreprises et au secteur public basé à Buckinghamshire, en Angleterre - déclare que le directeur général Graeme Watt vend 26 631 actions au prix de 1 209,00p par action, pour un total de 321 969 GBP. Watt détient 56 376 actions de la société après la transaction.

BP Marsh & Partners PLC - investisseur en capital privé basé à Londres dans des entreprises de services financiers en phase de démarrage - déclare que le président exécutif Brian Marsh vend 552 000 actions au prix de 297,00p par action via le Marsh Christian Trust. Le prix total est de 1,6 million GBP. La fiducie détient maintenant une participation de 40 % dans BP Marsh avec un total de 15,1 millions d'actions.

