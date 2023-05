Harris et Brainard avertissent qu'un défaut de paiement de la dette pourrait déclencher une récession

La vice-présidente Kamala Harris et la principale conseillère économique de la Maison Blanche, Lael Brainard, ont déclaré jeudi qu'un défaut de paiement de la dette américaine, qui s'élève à 31 400 milliards de dollars, entraînerait l'économie américaine dans une récession.

Lors d'une conférence téléphonique destinée aux militants démocrates, Mme Harris et M. Brainard les ont exhortés à contacter les parlementaires pour exprimer leur opposition à un défaut de paiement de la dette qui pourrait survenir dans moins de deux semaines.

M. Harris a profité de cette conférence téléphonique pour maintenir l'attention sur la menace d'un défaut de paiement, alors que le président Joe Biden passera les prochains jours au Japon, où il participera au sommet du Groupe des Sept qui réunit les dirigeants du monde entier.

"Un défaut de paiement pourrait déclencher une récession", a-t-elle déclaré.

Les négociateurs de la Maison-Blanche et des républicains du Congrès se sont de nouveau rencontrés au Capitole pour discuter de leur recherche d'un terrain d'entente sur le relèvement du plafond de la dette, qui s'élève à 31 400 milliards de dollars, et prévoient de se rencontrer de nouveau vendredi, a indiqué un responsable de la Maison-Blanche.

Le chef de la majorité au Sénat, Chuck Schumer, a déclaré que les parlementaires de sa chambre devraient être prêts à revenir à Washington avec un préavis de 24 heures après leurs vacances la semaine prochaine, au cas où ils seraient nécessaires pour un vote.

Le sénateur démocrate s'est dit "heureux que l'autre partie ait reconnu que la meilleure façon d'avancer est un texte de loi bipartisan qui peut décrocher suffisamment de voix pour passer à la fois à la Chambre (des représentants) et au Sénat."

M. Brainard, directeur du Conseil économique national de la Maison-Blanche, a déclaré que l'équipe de négociation de M. Biden avait reçu pour instruction de n'accepter aucune proposition républicaine sur le relèvement du plafond de la dette qui aurait pour effet de priver les Américains de soins de santé ou de plonger certains d'entre eux dans la pauvreté.

Les républicains, qui menacent de mettre le gouvernement en défaut de paiement, tentent de persuader les démocrates d'accepter des conditions de travail plus strictes pour certains programmes d'aide fédéraux, ainsi que des réductions de dépenses, en échange du relèvement du plafond d'emprunt.

M. Brainard a déclaré que l'objectif de l'administration, dans ses discussions avec l'équipe du président de la Chambre des représentants, Kevin McCarthy, était de parvenir à un accord budgétaire raisonnable et bipartisan.

"L'équipe de négociation de l'administration lutte contre les tentatives extrêmes d'annuler les progrès que nous avons réalisés : création d'emplois dans le domaine de l'énergie propre, lutte contre le changement climatique et réduction des coûts pour les familles de la classe moyenne, y compris pour les étudiants et pour l'insuline et d'autres médicaments", a-t-elle déclaré.

Le département du Trésor américain a réaffirmé lundi qu'il s'attendait à ne pouvoir payer les factures du gouvernement que jusqu'au 1er juin sans augmentation de la limite de la dette, ce qui accroît la pression sur les républicains et la Maison-Blanche pour qu'ils parviennent à un accord dans les jours à venir.

La limite doit être relevée régulièrement parce que le gouvernement dépense plus qu'il ne reçoit d'impôts. (Reportage de Steve Holland et Doina Chiacu ; Rédaction de Chris Reese, Leslie Adler et Jonathan Oatis)