Prayuth réduit l'écart dans le sondage sur le choix principal pour le PM de la Thaïlande

La nouvelle venue sur la scène politique, Paetongtarn, la fille de l'ancien Premier ministre déchu Thaksin Shinawatra, a été soutenue par 28,5 % des 1 571 personnes interrogées dans le cadre du sondage Super Poll des 17 et 18 février publié lundi, suivie de près par Prayuth avec 25,7 %.

Les élections étant prévues pour le mois de mai, l'enquête donnera un coup de pouce à l'ancien chef de l'armée, Prayuth, 68 ans, qui a recueilli moins de la moitié du soutien de Paetongtarn, 36 ans, dans les sondages réalisés depuis septembre par l'Institut national d'administration du développement.

L'enquête de Super Poll, une agence de recherche privée, a montré que Prayuth était le premier choix à Bangkok pour un tiers des personnes interrogées, tandis que Paetongtarn était choisi par 21,3 % des répondants dans la capitale.

Paetongtarn était le choix de 29,9% des Thaïlandais en dehors de Bangkok, contre 24,3% pour Prayuth.

L'élection mettra en évidence les rivalités amères au cœur de 17 années de tumulte politique intermittent dans la deuxième plus grande économie d'Asie du Sud-Est.

Le parti Pheu Thai de Paetongtarn et ses incarnations précédentes ont remporté toutes les élections de ces deux dernières décennies, tirant leur principale force électorale du nord-est du pays, populeux et largement rural. Mais trois de leurs gouvernements ont été démis de leurs fonctions, par des coups d'État militaires et des décisions de justice.

Prayuth, qui a changé de parti, a mené le coup d'État contre l'administration de Yingluck Shinawatra - la tante de Paetongtarn - en 2014 et est au pouvoir depuis lors.

Ce week-end, Paetongtarn a déclaré à Reuters que l'intervention militaire avait fait reculer la Thaïlande et a déclaré qu'il était temps d'entreprendre des réformes plus importantes pour résoudre les problèmes persistants.