Oncimmune Holdings PLC - développeur d'immunodiagnostics basé à Nottingham, Angleterre - annonce son intention de se concentrer sur des clients à plus forte valeur ajoutée, de pénétrer des comptes clés, de s'associer avec des fournisseurs de technologies clés et de lancer de nouveaux outils. L'entreprise a l'intention d'accélérer la conclusion de nouveaux contrats commerciaux en établissant des partenariats avec davantage d'organismes de recherche sous contrat afin d'élargir sa clientèle, d'exploiter les capacités d'analyse des auto-anticorps dans de nouveaux domaines tels que les diagnostics compagnons et d'étoffer son équipe commerciale. Elle prévoit également d'étendre ses modèles commerciaux "au-delà du prix par échantillon vers des modèles de partenariat plus stratégiques" avec des frais initiaux de projet et des frais de réussite d'étape afin de mieux refléter sa valeur. Cette mise à jour fait suite à la cession d'Oncimmune Ltd en mai et à l'embauche de Martin Gouldstone en tant que directeur général et de Martin Hudson en tant que directeur financier, respectivement en août et en septembre. La société indique que les résultats définitifs pour l'exercice clos le 31 août seront publiés en temps voulu.

Cours actuel de l'action : 17,46 pence, en hausse de 11 % jeudi après-midi à Londres

Variation sur 12 mois : en baisse de 71%.

Par Emma Curzon, journaliste à Alliance News

