Les actions d'Oncimmune s'effondrent alors que les revenus intermédiaires chutent d'un cinquième

(Alliance News) - Oncimmune Holdings PLC a déclaré mercredi que le chiffre d'affaires avait baissé au premier semestre de son exercice financier en raison de retards de livraison, mais que sa perte s'était réduite.

Les actions d'Oncimmune ont baissé de 32% à 25,00 pence chacune à Londres mercredi après-midi. L'action a baissé de 74 % au cours des 12 derniers mois.

Oncimmune est un développeur d'immunodiagnostics basé à Nottingham, en Angleterre, qui se concentre principalement sur les domaines en pleine croissance de l'immuno-oncologie, des maladies auto-immunes et des maladies infectieuses.

La société a déclaré un chiffre d'affaires de 1,1 million de livres sterling pour le semestre clôturé le 28 février, soit une baisse de 21 % par rapport aux 1,4 million de livres sterling du premier semestre de l'exercice 2022, clôturé le 20 novembre 2021. Oncimmune a indiqué que des retards dans la livraison d'échantillons dans le cadre de contrats importants ont retardé le chiffre d'affaires au second semestre.

En août de l'année dernière, Oncimmune a modifié la date de clôture de son exercice financier, qui est passée de mai à août.

Oncimmune a déclaré une perte avant impôts de 4,1 millions de livres sterling au cours des six derniers mois, contre 4,9 millions de livres sterling l'année précédente. La société a déclaré qu'elle s'attendait à bénéficier de coûts d'exploitation moins élevés à la suite de la vente d'Oncimmune Ltd au début du mois.

Au début du mois, la société a vendu Oncimmune Ltd et Oncimmune Europe GmbH à Freenome Holdings Inc pour un montant de 13 millions de livres sterling.

Pour ce qui est de l'avenir, Oncimmune a déclaré avoir "d'importantes perspectives de croissance à court terme".

Le directeur général, Adam Hill, a déclaré : "La vente d'Oncimmune Ltd : "La vente d'Oncimmune Ltd à Freenome permet non seulement de se concentrer sur la création de valeur de notre plateforme ImmunoInsights, mais constitue également un indicateur majeur du regain de confiance dans le secteur britannique des sciences de la vie après une période de sous-investissement important.

"Je reste fermement convaincu que cette plateforme a le potentiel de proposer une valeur significative à nos clients et qu'elle est prête à répondre, à grande échelle, en phase avec le marché, à mesure qu'il rebondit inévitablement. Après la vente d'Oncimmune Ltd, nous nous concentrons sur l'expansion de l'activité de services d'ImmunoInsights avec l'intention d'atteindre un seuil d'équilibre des flux de trésorerie à court terme.

Par Harvey Dorset, journaliste à Alliance News

