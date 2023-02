Oncimmune travaille avec Siemens Healthineers sur la thérapie du cancer

(Correction de l'emplacement du siège social de Siemens Healthineers.)

(Nouvelles de l'Alliance) - Oncimmune Holdings PLC a déclaré vendredi qu'elle avait collaboré avec Siemens Healthineers AG, une société de technologie médicale basée à Erlangen, en Allemagne, afin d'améliorer l'évaluation du risque de malignité dans le cancer du poumon.

Oncimmune est un développeur d'immunodiagnostics basé à Nottingham, en Angleterre, qui se concentre principalement sur les domaines en pleine croissance de l'immuno-oncologie, des maladies auto-immunes et des maladies infectieuses.

La collaboration permettra de réunir le test sanguin EarlyCDT Lung d'Oncimmune avec AI-Rad Companion Chest CT de Siemens Healthineers, un assistant radiologique alimenté par l'IA qui aide les radiologues en effectuant un post-traitement automatique, en quantifiant et en interprétant les données.

Oncimmune a déclaré qu'en combinant les données sur les biomarqueurs d'auto-anticorps avec les résultats d'imagerie, elle s'attend à ce que l'évaluation du risque de malignité des nodules pulmonaires indéterminés s'améliore.

La collaboration permettra d'accéder aux données de l'essai Early Detection of Cancer of the Lung Scotland, la grande étude randomisée sur l'utilité de l'EarlyCDT Lung dans le dépistage asymptomatique.

"Si le cancer du poumon est détecté tôt, alors qu'il ne provoque pas encore de symptômes, les chances de succès du traitement curatif sont bonnes : le taux moyen de survie à cinq ans au stade le plus précoce de la maladie peut atteindre 90 %. Le test sanguin EarlyCDT Lung d'Oncimmune, facile à utiliser, a prouvé son utilité en triant avec succès les patients présentant des nodules cancéreux pour une intervention précoce. Nous espérons que la combinaison de ce test avec le AI-Rad Companion Chest CT de Siemens Healthineers améliorera la précision du diagnostic chez les patients atteints d'un cancer du poumon plus difficile à diagnostiquer", a déclaré Adam Hill, directeur général.

