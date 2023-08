Oncocyte Corporation est une société de diagnostic de précision. La société est engagée dans le développement de tests Oncocytes et l'acquisition de technologies moléculaires propriétaires dans les domaines de l'oncologie et de la transplantation. Les produits de la société comprennent DetermaIO, VitaGraft et DetermaCNI. DetermaIO est un test d'expression génétique qui évalue le microenvironnement tumoral afin de prédire la réponse aux immunothérapies. DetermaIO mesure le niveau d'expression de 27 gènes sélectionnés, qui sont interprétés à l'aide d'un algorithme propriétaire (brevet en instance) qui calcule un score quantitatif (score IO) incorporant des informations provenant des infiltrats inflammatoires immunitaires à l'intérieur et autour de la tumeur, combinées à des informations provenant de la réponse de la plaie entourant la tumeur. Son test en cours de développement, DetermaCNI, est un outil de surveillance sanguine de l'efficacité thérapeutique chez les patients atteints de cancer. VitaGraft est un test sanguin de suivi des transplantations d'organes solides.

Secteur Recherche biotechnologique et médicale