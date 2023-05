Jennifer Levin Carter et John Peter Gutfreund ne se présentent pas à la réélection au Conseil d'administration d'OncoCyte Corporation

OncoCyte Corporation a annoncé que le Dr Jennifer Levin Carter et M. John Peter Gutfreund ne se présentent pas à la réélection lors de sa prochaine assemblée annuelle des actionnaires qui se tiendra le 23 juin 2023. Jennifer Levin Carter, 59 ans, a rejoint le conseil d'administration de la société en août 2020 et ne se présente pas pour une réélection. Le Dr Carter est une dirigeante du secteur de la santé, une investisseuse, une membre du conseil d'administration et une entrepreneuse qui a fait ses preuves dans le développement et l'investissement dans des stratégies et des solutions innovantes à l'intersection de l'informatique et des services de santé, de la santé numérique et de l'apprentissage automatique, de la médecine de précision et de la génomique.

Le Dr Carter est directeur général de Sandbox Industries et de Blue Venture Fund depuis mars 2021. Auparavant, le Dr Carter a été directeur général de JLC Precision Health Strategies de juillet 2020 à avril 2021 et vice-président et responsable de la santé de précision chez Integral Health (aujourd'hui Valo Health), de mars 2019 à août 2020. En 2018, le Dr Carter a fondé TrialzOWN Inc. Avant d'être PDG de TrialzOWN, le Dr Carter a fondé N-of-One Inc. et en a été le directeur général de 2008 à 2012, et le directeur médical de 2012 jusqu'à son acquisition par Qiagen en 2019.

Avant de fonder N-of-One, le Dr Carter a travaillé pendant neuf ans en tant que consultante en investissement auprès de Levin Capital Strategies et d'autres groupes spécialisés dans les investissements en biotechnologie et en sciences de la vie, évaluant les marchés existants et émergents, les nouvelles technologies médicales et les entreprises en phase de démarrage. Après avoir obtenu son diplôme de médecine, le Dr Carter a pratiqué la médecine interne à l'hôpital Mount Auburn de Cambridge, MA. Le Dr Carter siège au conseil d'administration de CareMax Inc. Le Dr Carter est titulaire d'une licence de l'université de Yale, d'un doctorat en médecine de l'école de médecine de Harvard, d'une maîtrise en santé publique de l'école de santé publique de Harvard et d'un MBA du MIT.

John Peter Gutfreund, 37 ans, a rejoint le conseil d'administration de la société en juillet 2022 et ne se présente pas pour une réélection. Depuis octobre 2019, M. Gutfreund est associé directeur de Halle Capital Management. M. Gutfreund siège au conseil d'administration de plusieurs sociétés du portefeuille de Halle.

M. Gutfreund est administrateur du Montefiore Health System, où il est membre du comité d'investissement. Avant de rejoindre Halle Capital Management, M. Gutfreund a été directeur de la recherche chez Glenview Capital Management de mars 2013 à septembre 2019. M. Gutfreund a travaillé dans le secteur de la banque d'investissement au début de sa carrière et est titulaire d'une licence de l'Université de New York.