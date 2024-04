Oncocyte Corporation a annoncé la conclusion d'un accord de partenariat avec Bio-Rad Laboratories, Inc. pour la commercialisation de son test GraftAssure ? à usage exclusif de la recherche, alimenté par Droplet Digital ? PCR (ddPCR). Le nouveau produit devrait être lancé au deuxième trimestre 2024 auprès d'un groupe sélectionné de centres de transplantation universitaires aux États-Unis et dans l'Union européenne, et plus largement au cours du second semestre de l'année.

Dans le cadre de l'accord, Bio-Rad et Oncocyte commercialiseront conjointement le test aux États-Unis et en Allemagne, Oncocyte jouant le rôle de chef de file commercial. En dehors de ces pays, Bio-Rad s'est vu accorder les droits exclusifs de distribution et de commercialisation au niveau mondial. À l'avenir, les deux sociétés se sont engagées à conjuguer leurs efforts pour mettre au point un produit réglementé conçu pour faciliter la distribution à grande échelle et l'adoption clinique aux États-Unis et au-delà.

En outre, Bio-Rad s'est vu accorder une option pour les droits commerciaux sur les DIV après autorisation de la FDA, sous réserve de la réalisation d'objectifs spécifiques. L'exercice de cette option s'accompagnerait d'une deuxième prise de participation dans Oncocyte.