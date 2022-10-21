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    ALONC   FR0011766229

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ONCODESIGN : Document AMF CP. 2022DD867535

21/10/2022 | 18:10
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2022DD867535

20 octobre 2022

FR0011766229 - DD153795

INFORMATION

Déclaration individuelle relative aux opérations des personnes mentionnées à l'article L.621-18-2 du Code monétaire et financier sur les titres de la société

LA PRESENTE NOTIFICATION N'A PAS FAIT L'OBJET D'UN CONTROLE DE L'AMF ET EST ETABLIE

SOUS LA RESPONSABILITE EXCLUSIVE DU DECLARANT.

NOM /FONCTION DE LA PERSONNE EXERCANT DES RESPONSABILITES DIRIGEANTES OU DE LA PERSONNE ETROITEMENT LIEE :

SYLVIE FERNANDES FOSTER, Directrice juridique

NOTIFICATION INITIALE / MODIFICATION:

Notification initiale

COORDONNEES DE L'EMETTEUR

NOM : ONCODESIGN

LEI : 9695004HPDBVG72O8851

DETAIL DE LA TRANSACTION

DATE DE LA TRANSACTION : 18 octobre 2022

LIEU DE LA TRANSACTION : Hors plateforme de négociation

NATURE DE LA TRANSACTION : Cession

DESCRIPTION DE L'INSTRUMENT FINANCIER : Action

INFORMATION DETAILLEE PAR OPERATION

PRIX UNITAIRE : 14.4200 Euro

VOLUME : 15 120.0000

INFORMATIONS AGREGEES

PRIX : 14.4200 Euro

VOLUME : 15 120.0000

TRANSACTION LIEE A L'EXERCICE DE PROGRAMMES D'OPTIONS SUR ACTIONS OU SUR UNE ATTRIBUTION D'ACTIONS GRATUITES OU DE PERFORMANCES : NON

DATE DE RECEPTION DE LA NOTIFICATION : 20 octobre 2022

COMMENTAIRES :

"Les données à caractère personnel collectées par le biais de ce formulaire font l'objet d'un traitement informatique réservé à l'usage exclusif de l'AMF pour l'accomplissement de ses missions. En application du règlement (UE) n° 2016/679 du 27 avril 2016 et de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, le droit d'accès et le cas échéant, de rectification, d'effacement, d'opposition ou de limitation du traitement des données personnelles des personnes physiques les concernant, peut être exercé par courrier à l'adresse suivante : AMF - Délégué à la protection des données - 17 place de la Bourse, 75002 Paris ; et via le formulaire « données personnelles » accessible sur le site internet de l'AMF. Vous pouvez également introduire une réclamation au sujet du traitement de vos données auprès de la CNIL."

Disclaimer

Oncodesign SA published this content on 21 October 2022 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 21 October 2022 16:09:09 UTC.


© Publicnow 2022
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Rendement 2022 1,19%
Capitalisation 97,7 M 96,0 M -
VE / CA 2022 2,00x
VE / CA 2023 1,67x
Nbr Employés 236
Flottant 49,3%
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Arnaud Lafforgue Chief Financial & Administrative Officer
Jan Hoflack Chief Scientific Officer & General Manager
Francis Bichat Technology Director
Stéphane Gerart Chief Information Officer
Secteur et Concurrence
Var. 1janvCapi. (M$)
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LONZA GROUP AG-34.72%36 854
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SEAGEN INC.-18.05%23 368
ALNYLAM PHARMACEUTICALS, INC.13.80%23 163