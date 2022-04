ONCODESIGN : Rapports financiers et d'audit annuels / Rapport financier annuel

Rapport financier annuel au 31 décembre 2021 Rapport de gestion Exercice clos le 31 décembre 2021 Société Anonyme au Capital de 547 872.96 euros Siège social : 18 rue Jean Mazen 21000 DIJON 399 693 811 RCS DIJON

Société Anonyme au Capital de 547 872.96 €

Siège social : 18 rue Jean Mazen

21 000 DIJON

399 693 811 RCS DIJON

Vecteur d'innovation

Attestation de la personne morale 4 Le mot du président 5 Partie 1 : Rapport de gestion ........................................................................................ 7 Partie 2 : Comptes Consolidés et Annexes des Comptes 47 Partie 3 : Comptes sociaux 95 Les procédures d'audit sur les comptes consolidés ont été effectuées.

SOMMAIRE

Vecteur d'innovation

Attestation de la personne morale

« J'atteste, à ma connaissance, que les comptes consolidés et annuels sont établis conformément aux normes comptables applicables et donnent une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et du résultat de la société et de l'ensemble des entreprises comprises dans la consolidation et que le rapport de gestion ci-joint présente un tableau fidèle de l'évolution des affaires, des résultats et de la situation financière de la société et de l'ensemble des entreprises comprises dans la consolidation et qu'il décrit les principaux risques et incertitudes auxquels elles sont confrontées ».

8 avril 2022 à Dijon

Philippe GENNE Président Directeur Général

Le mot du président

A tous,

L'année 2021 a été en tout point un succès important pour l'entreprise. Oncodesign a atteint plu-sieurs objectifs fondamentaux deux ans après la mise en place de sa nouvelle organisation en Bu-siness Units, avec la croissance de notre chiffre d'affaires global de +23% à 31,3 M€, supporté par le chiffre d'affaires externe de notre BU Service qui progresse de +31% pour atteindre 27,6 M€, associé à un EBITDA qui atteint les 20% à 6,1 M€ avec une année d'avance sur notre feuille de route.

La BU Biotech réalise quant à elle 3,7 M€ de chiffre d'affaires, portée principalement par l'avance-ment du programme LRRK2 en partenariat avec Servier et la sélection de notre 2nd candidat médica-ment (après ODS101). Nos deux candidats médicaments issus de notre technologie Nanocyclix® vont débuter leurs phases cliniques volontaires sains en 2022.

Enfin et c'était un énorme défi à relever en 2021, nous sommes ainsi parvenus à compenser la fin programmée en 2020 de la subvention GSK de 8 M€ avec un résultat net proche de l'équilibre (-0,3 M€) tout en poursuivant nos investissements en R&D à 7,4 M€ cette année (soit 24% de notre chiffre d'affaires).

Les perspectives pour 2022 sont excellentes. D'abord la croissance organique du chiffre d'affaires Service est en très bonne voie, s'appuyant sur son carnet de commandes 2021, en hausse de +39% à 36 M€ et donc sur un stock record à produire de plus de 20 M€ de chiffre d'affaires. Par ailleurs nous sommes très actifs sur la recherche d'acquisitions externes qui est un objectif affiché pour atteindre 50 M€ de chiffre d'affaires Service en 2023.

La BU Biotech est engagée dans le développement réglementaire de l'ODS101 pour l'amener en cli-nique cette année. En parallèle, notre partenaire Servier en fait de même avec le candidat inhibiteur de LRRK2, ce qui devrait nous rapporter un milestone significatif dans l'année. De plus, nous avons signé deux nouveaux contrats de partenariats internationaux précoces très prometteurs en Drug Discovery (avec TiumBio en Corée et SEngine aux États-Unis) autour de notre technologie Nanocyclix. Nous travaillons en parallèle à la mise en place de notre plateforme de radiothérapie systémique, l'approbation récente du Pluvcito et de son compagnon diagnostique Logametz par la FDA est un signal très fort pour les patients atteints de cancer de la prostate métastatique non répondeurs et le futur de cette approche thérapeutique en oncologie.

En 2021, nous avons développé une plateforme de sélection de nouvelles cibles thérapeutique dans le cadre de la BU Intelligence Artificielle (IA) et nous nous concentrons en 2022 sur son exploitation scientifique et commerciale au travers de partenariats pharmaceutiques.

Pour résumer, 2022 sera une année de transformation en profondeur de l'entreprise avec comme objectif d'accompagner la forte croissance de chacune des activités stratégiques vers leurs défis fu-turs respectifs.

Philippe GENNE

Président Directeur Général et fondateur

4 / 152

Partie 1 :

Rapport de gestion du Groupe Oncodesign du conseil d'Administration à l'Assemblé Générale ordinaire annuelle du 29 juin 2022

Tous les montants sont exprimés en millions d'euros.

SOMMAIRE

Attestation de la personne morale 4

Le Mot du Président 5 Partie 1 : Rapport de gestion du Groupe Oncodesign duconseil d'Administration à l'Assemblé

Généraleordinaire annuelle du 29 juin 2022 7 1. Remarque liminaire : la nouvelle organisation

d'Oncodesign 10

2. Activité et situation du Groupe 2021 14

2.1. Revenus et produits d'exploitation 14

2.2. Charges et résultat d'exploitation 16

2.3. Les effectifs Oncodesign Groupe 2021 17

2.4. Les Investissements de Recherche et

Développement 18

2.5. Le résultat net consolidé 19

3. La BU Service 20

Vecteur d'innovation

3.1. Le chiffre d'affaires détaillé de la BU Service 20

3.2. Analyse par zones géographiques 21

3.3. Les entrées de commande 22

3.4. L'analyse des clients de la BU Service5. Faits

marquants 24

4. La BU Biotech 25

5. La BU Intelligence Artificielle 26 6. Rappel des règles et de la méthodologie de

construction des Business Unit 26 6.1. La ventilation des revenus : Chiffre d'affaires

et CIR 26

6.2. La ventilation des coûts 27

7. La trésorerie du Groupe en 2021 27

8. Faits marquants 28

8.1. Les événements clés 28

8.2. Evènements postérieurs à la clôture 32

8.3. Évolution prévisible et perspectives d'avenir 33 9. Risques et incertitudes auxquels la société

et le groupe sont confrontés 34

9.1. Risques liés à l'activité de la société et du groupe 34

9.2. Risques opérationnels 37

9.3. Risques règlementaires, juridiques et judiciaires 41

9.4. Risques financiers 44

9.5. Assurance et couverture des risques 45