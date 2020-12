Oncodesign : annonce un plan d'actionnariat pour tous les salariés à l'occasion des 25 ans du Groupe

Regulatory News:

ONCODESIGN (Paris:ALONC) (ALONC – FR0011766229), groupe biopharmaceutique spécialisé en médecine de précision, célèbre ses 25 ans et annonce le lancement d’une nouvelle opération d’actionnariat pour les salariés du Groupe. Cette opération, dans la continuité de l’augmentation de capital menée par les membres du Comité Exécutif en septembre dernier, vise à soutenir l’engagement de l’ensemble des salariés de l’entreprise.

Création d’un Fond Commun de Placement Entreprise (FCPE) Oncodesign, adossé au Plan Épargne Entreprise (PEE)

Le Conseil d'Administration, réuni le 10 décembre 2020 et faisant usage de la délégation de compétence consentie par l’Assemblée générale mixte des actionnaires du 25 juin 2020 (15ème résolution), a arrêté les principales caractéristiques de ce plan d’actionnariat salariés.

A l’occasion des 25 ans du Groupe, des actions gratuites seront attribuées à chacun des salariés d’Oncodesign.

Les conditions d’attribution sont décrites ci-après :

- Condition d’un an d’ancienneté en continu ;

- Obligation de présence à la date d’attribution et obligation de détention pendant un an.

Ces actions seront placées dans le FCPE Oncodesign créé dans le cadre du PEE Oncodesign.

Dispositif réservé à 20 salariés clés Oncodesign

Le Conseil d’Administration a également décidé de procéder à un plan d’achats d’actions, associé à l’attribution gratuite d’actions et options de souscription d’actions, dans le cadre de la mise en place au sein de la Société du plan de fidélisation à long terme de 20 salariés, identifiés comme salariés clés du succès du plan d’affaires 2020-2025. Le Conseil d’administration a fait usage des délégations de compétence consenties par l’Assemblée générale mixte des actionnaires du 20 juin 2019 (10ème résolution) et par l’Assemblée générale mixte des actionnaires du 25 juin 2020 (16ème et 17ème résolution), pour procéder à des attributions gratuites d’actions et à des attributions d’options de souscription d’actions. Ce plan d’achats d’actions Oncodesign porte sur un montant maximum de 150 000 euros par voie de rachat d’actions sur le marché. Le prix de souscription des actions est fixé à 10,65 euros.

Les conditions sont décrites ci-après :

- 1 action gratuite attribuée pour 2 actions souscrites dans le cadre du plan actionnariat précité, comportant une période de conservation de 2 ans à compter de l’acquisition, sans condition de performance ;

- 1 option de souscription attribuée pour chaque action souscrite dans le cadre de ce plan actionnariat précité et comportant les principales caractéristiques suivantes :

Prix d’exercice défini à la date de l’attribution

Conditions d’exercabilité d’ordre interne, à savoir une condition de présence et des conditions évaluées en fonction de la réalisation de différents objectifs fixés dans le cadre du plan d’affaires à l’horizon 2025 de la société, et conditions d’exercabilité tenant à l’évolution du cours de Bourse.

Philippe GENNE, Président-Directeur Général d’Oncodesign, déclare : « Ouvrir le capital de l’entreprise à 100% des salariés était l’un de nos objectifs cette année, et ce en trois étapes : l’augmentation de capital réservée aux membres du Comité Exécutif en septembre, le plan actionnariat réservé à 20 salariés clés d’Oncodesign en décembre, et enfin la constitution d’un FCPE adossé à notre PEE pour l’ensemble des salariés, qui sera mis en œuvre dès le premier trimestre 2021. Nous avons fixé pour l’entreprise des objectifs de développement ambitieux à horizon 2023, et nous nous donnerons les moyens de les atteindre. Ce plan d’actionnariat salariés est l’une des mesures que nous prenons pour soutenir l’engagement de l’ensemble de nos équipes, et leur exprimer notre confiance. Dans un contexte de crise sanitaire mondiale sans précédent qui impacte fortement les déplacements de nos équipes de Business Development et le décalage des prises de décision de nos clients et de nos partenaires pharmaceutiques, nous maintenons le cap pour nos projets stratégiques ainsi que nos ambitions pour le développement de l’entreprise. Associer davantage les salariés d’Oncodesign à la performance du Groupe est plus que jamais essentiel pour la réalisation de nos objectifs. »

Synthèse du programme d’actionnariat salariés 2020

Dans l’hypothèse de l’atteinte des critères d’attribution des programmes d’attribution d’actions gratuites et d’options de souscription d’actions des plans réservés au Comité Exécutif et aux 20 salariés clés, complétés par la mise en place du FCPE, l’ensemble du programme d’actionnariat salariés pourrait représenter, à terme une détention de 1,2% du capital d’Oncodesign.

Prochaine publication financière : chiffre d’affaires 2020, le jeudi 28 janvier 2021 (après bourse)

À propos d’Oncodesign : www.oncodesign.com

Créée il y a 25 ans par le Dr. Philippe Genne, PDG et actionnaire principal, Oncodesign est une entreprise biopharmaceutique spécialisée en médecine de précision. Fort d’une expérience unique acquise auprès de plus de 800 clients, dont les plus grandes entreprises pharmaceutiques du monde, et s’appuyant sur une plateforme technologique complète, alliant chimie médicinale, pharmacologie, bioanalyse réglementaire et imagerie médicale de pointe, Oncodesign est en mesure de prédire et d’identifier, très en amont, pour chaque molécule son utilité thérapeutique et son potentiel à devenir un médicament efficace. Appliquée aux inhibiteurs de kinases, des molécules qui représentent un marché estimé à plus de 65 milliards de dollars d’ici 2027 et près de 25% des investissements en R&D de l’industrie pharmaceutique, la technologie d’Oncodesign a déjà permis de cibler plusieurs molécules d’intérêts à fort potentiel thérapeutique, en oncologie et hors-oncologie, et de signer des partenariats avec des groupes pharmaceutiques tels que Servier. Basée à Dijon, au cœur du pôle universitaire et hospitalier et au sein du cluster de Paris-Saclay, Oncodesign compte 233 collaborateurs et dispose de filiales au Canada et aux États-Unis.

Déclarations prospectives

Ce document contient des déclarations prospectives et des estimations à l'égard de la situation financière, des résultats des opérations, de la stratégie, des projets et des futures performances de la Société et du marché dans lequel elle opère. Certaines de ces déclarations, prévisions et estimations peuvent être reconnues par l'utilisation de mots tels que, sans limitation, « croit », « anticipe », « prévoit », « s'attend à », « projette », « planifie », « cherche », « estime », « peut », « veut » et « continue » et autres expressions similaires. Elles comprennent toutes les questions qui ne sont pas des faits historiques. De telles déclarations, prévisions et estimations sont fondées sur diverses hypothèses et des évaluations des risques, incertitudes et autres facteurs connus et inconnus, qui ont été jugés raisonnables quand ils ont été formulés mais qui peuvent ne pas se révéler corrects. Les événements réels sont difficiles à prédire et peuvent dépendre de facteurs qui sont hors du contrôle de la Société. Par conséquent, les résultats réels, conditions financières, performances ou réalisations de la Société, ou les résultats de l'industrie, peuvent s'avérer sensiblement différents des résultats, performances ou réalisations futurs tels qu’ils sont exprimés ou sous-entendus par ces déclarations, prévisions et estimations Compte tenu de ces incertitudes, aucune déclaration n'est faite quant à l'exactitude ou l'équité de ces déclarations prospectives, prévisions et estimations. En outre, les énoncés prospectifs, prévisions et estimations ne sont valables qu'à la date de la publication du présent document. La Société décline toute obligation d'actualiser ces déclarations prospectives, prévisions ou estimations afin de refléter tout changement dans les attentes de la Société à leur égard, ou tout changement dans les événements, conditions ou circonstances sur lesquels ces énoncés, prévisions ou estimations sont fondés, à l’exception de ce qui est requis par la législation française.

