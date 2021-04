Oncodesign : enregistre pour la deuxième année consécutive, une rentabilité positive et double son résultat d'exploitation dans le contexte de la crise sanitaire (2)

COMMUNIQUE DE PRESSE

Le chiffre d'affaires récurrent de la BU Biotech repose essentiellement sur le programme LRRK2 en partenariat avec les laboratoires Servier. Il s'élève à 3,4 M€ en 2020 contre 2,8 M€ en 2019, soit une hausse de +20%. En revanche, le chiffre d'affaires relatif aux up-front/milestones est en recul avec un unique milestone de 1 M€ perçu en février 2020. Notre partenariat avec Servier se déroule comme prévu et suit son cours laissant entrevoir les résultats attendus sur 2021. Oncodesign a fait le choix de prioriser le développement de son programme d'inhibiteurs de RIPK2, notamment du candidat médicament ODS 101, jusqu'à la fin de l'IND programmée à mi 2021. Par ailleurs, nous avons poursuivi le programme MNK1,2 dont l'objectif était la sélection d'un candidat préclinique sans pouvoir être finalement au rendez-vous selon le calendrier annoncé, nous amenant à le suspendre temporairement début 2021 et ainsi recentrer nos investissements sur notre programme RIPK2, consommateur de ressources financières importantes.

L'IA est la technologie choisie pour porter l'innovation sur les 5 à 10 ans à venir. La construction d'une plateforme de sélection de nouvelles cibles thérapeutiques a démarré à partir des data produites notamment dans les projets IMODI et OncoSnipe. Cette BU recherche des programmes collaboratifs structurant avec des partenaires publics et privés en n'excluant pas de produire des gains d'innovations par des croissances externes. Cette technologie doit permettre de fiabiliser et de raccourcir significativement le process de Drug Discovery (Chimie, pharmacologie, DMPK…). »

Philippe GENNE ajoute : « Un travail considérable a donc été réalisé en 2020 par les équipes afin de mettre en place en quelques mois une nouvelle organisation efficiente capable de supporter l'entreprise dans sa stratégie de croissance. La société est structurée autour de 3 BU associées directement à une activité économique pour ce qui est du Service et de la Biotech, et à nos efforts d'innovation technologique basés sur l'utilisation de l'IA. Dans l'adversité, Oncodesign a su créer la dynamique nécessaire pour atteindre ses objectifs ambitieux pour 2023 : 50 M€ de chiffre d'affaires avec un l'EBITDA entre 15 et 20% pour la BU Service, les programmes thérapeutiques et diagnostiques qui avancent en direction de la clinique et l'intégration de l'IA dans le process de Drug Discovery notamment pour créer une nouvelle plateforme de sélection de cibles thérapeutiques en Oncologie. »

Arnaud Lafforgue, Directeur Financier d'Oncodesign, conclut : « La performance d'Oncodesign cette année a été de doubler son Résultat d'Exploitation pour atteindre 1,5 M€ alors que la structure de notre chiffre d'affaires 2020 par rapport à 2019 est très différente, puisque nous n'avons perçu qu'1 M€ de milestone au titre d'un franchissement d'étape du programme LRRK2 contre 3 M€ un an plus tôt, à la signature du partenariat. La mise en place d'un pilotage financier par BU a été très efficace dans le contexte d'incertitude actuelle et a permis de responsabiliser encore plus les équipes et d'éclaircir la rentabilité réelle de nos métiers. Enfin, la trésorerie atteint un plus haut historique à 28,8 M€, ce qui nous permet d'aborder l'exercice avec confiance et sérénité.»