Édito

L'Aventure, c'est l'Aventure

Pour ce N°1, un petit clin d'œil aux années 70 et à ce film de Lelouch consacré à des voyous surréalistes, politiquement incorrects, interprétés notamment par Lino Ventura, Brel, Charles Denner, Aldo Maccione, Nicole Courcel…… Flingué par les critiques professionnels, adulé par le public et

devenu depuis film culte. Comment aurait-il pu en être autrement en présence d'autant de talents ?

Bel exemple pour la toute jeune OPM qui ne renie pas son ancrage historique et culturel, pour se lancer à fond dans l'Aventure dans ce monde en danger, secoué par des crises perpétuelles.

Cumuler la connaissance liée à l'expérience, à la fougue et au talent de la jeunesse, c'est antinomique pour un seul et même individu, sauf peut-être pour les créateurs qui défient le temps par nature. Une entreprise est le fruit d'une création basée sur une vision du monde, elle se doit d'innover et d'apprendre sans cesse pour s'adapter et réussir.

OPM n'est pas le fruit du hasard, c'est un bébé attendu, désiré et sans crainte pour son futur, adapté à son époque. Elle comprend et anticipe son environnement avec curiosité et envie. Si sa quasi- sœur, Oncodesign Services, poursuit sa route entre les mains d'autres propriétaires, OPM s'arque boute sur ses valeurs et se concentre sur sa mission thérapeutique, forte de la substantifique moelle des 27 années passées. Elle a cela en elle, c'est génétique, et elle est née à l'aune du succès pour marquer son temps. Elle sait domestiquer le risque inhérent à son époque pour en faire un moteur puissant de réussite. Elle a beaucoup d'atouts et d'expérience pour créer de la valeur pour qui s'y engagera.

Si je vous fais part de ma confiance et de mon enthousiasme c'est pour vous les communiquer bien sûr, mais c'est aussi parce qu'ils sont intacts comme au premier jour, voire plus intenses à l'approche des thérapies tant recherchées. Pour certains d'entre vous, qui suivez Oncodesign depuis son entrée en bourse il y a de nombreuses années, votre patience en a déjà été récompensée, la réussite d'OPM sera son point d'orgue et notre remerciement pour votre fidélité.

Devant le vide sidéral où se trouve la bourse actuellement, OPM dispose d'actifs puissants, fruits de ses technologies matures. Nous mettons tout en œuvre pour faire d'OPM la première Biopharma d'Europe spécialisée en Médecine de Précision. Dans ce contexte de morosité boursière, sa cotation actuelle, même supérieure à son introduction est sans surprise largement sous-évaluée.

Cette voie de financement est une parmi d'autres pour notre projet industriel et nous sommes optimistes au vu des superbes résultats de nos inhibiteurs de kinases en développement clinique. Ses résultats vont la porter imparablement au sommet, le temps fait son œuvre. Après la découverte de ces molécules nous réalisons leur développement clinique avec la même rigueur en direction des patients. Ce qui ne change pas c'est le manque de discernement des analystes financiers en Europe et en particulier en France, qui restent globalement dans l'incapacité de délivrer des synthèses pertinentes en s'appuyant sur une vision rationnelle et objective de ce domaine pharmaceutique. Préférant faire porter le chapeau aux entreprises qu'ils ont portées aux nues, ils créent les difficultés sans les résoudre par ignorance et suffisance. Sous leur impulsion, les sociétés technologiques délaisseront l'Europe et iront se coter aux US et en Asie.

Depuis notre cession de septembre, beaucoup de choses se sont passées grâce à un important boulot des équipes. Pour retenir l'essentiel :

la décision de Servier de démarrer l'essai clinique de notre candidat médicaments dirigé contre LRRK2 chez le volontaire sain qui s'est traduite par le versement d'un milestone de 7 M€ à OPM ;

l'annonce du partenariat de recherche « Start Pancreas » également entre Servier et OPM. Ce contrat de recherche précoce a pour objectif de découvrir de nouvelles cibles thérapeutiques pour traiter le cancer du pancréas. Ce contrat est capital pour OPM, il permet de valider l'intérêt d'un laboratoire pharmaceutique pour notre technologie Oncosniper et va lui permettre de continuer son développement en collaboration avec les équipes de Servier ;

L'entrée en clinique en février dernier d'OPM-101 (ODS-101), chez le volontaire sain, elle porte de gros espoirs pour le traitement de la recto-colique hémorragie, nouvelle cible qui en ferait le premier immuno-modulateur du domaine. La cible RIPK2 semble impliquée dans de nombreux autres domaines thérapeutiques et le développement de ses followers et autres back ups est également porteur de beaucoup d'espoir en Oncologie.

J'allais presque oublier notre IPO fin 2022 (dernière IPO réussie en France en biotech) et la levée de 8M€ pour une valorisation de 13M€ à son entrée sur « Euronext Growth » passée à 22M€ à ce jour avec à la clé un compte de résultats quasiment à l'équilibre.

Nos efforts actuels sont concentrés sur le développement d'OPM-101 qui est notre fer de lance. D'autres approches sont en gestation avec comme cible l'oncologie. Il y a fort à parier que les mois à venir seront porteurs de nouvelles importantes. Je vous donne rendez-vous dans 6 mois et vous souhaite de très bonnes vacances.

Philippe GENNE PDG

OPM Oncodesign Precision Medicine - Lettre aux actionnaires 2023

SOMMAIRE

Nos trois plateformes I P.2 technologiques innovantes Focus sur le programme RIPK2 I P.2 Phases de développement I P.2 clinique d'un médicament Notre actu depuis l'IPO I P.3 FederAIDD : Drug Discovery I P.3 powered by AI Une démarche RSE au cœur de I P.4 l'engagement d'OPM pour un avenir durable OPM en bourse I P.5

La mission d'OPM

Découvrir et Développer de nouvelles thérapies innovantes efficaces contre les cancers avancés et résistants par la médecine de précision adressée contre les phénomènes de résistance thérapeutique et le développement métastatique.

Karine Lignel - Directrice des Opérations,

Philippe Genne - Président Directeur Général,

Jan Hoflack - Directeur Scientifique

1