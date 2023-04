Oncodesign Precision Medicine : OPM announce ses résultats 2022

Communiqué de presse

OPM annonce ses résultats annuels 2022 et fait le point sur ses développements cliniques

Revenus et produits d'exploitation 2022 à 8,3 M€ (+110% vs 2021 proforma) dont un CA de 8 M€ principalement porté par un milestone de 7 M€ et un up-front de 0,5 M€

up-front de 0,5 M€ Résultat net quasi à l'équilibre (0,2) M€

Solide visibilité financière avec une position de trésorerie de 13,4 M€ assurant le développement de nos programmes pour l'année à venir

Deux molécules issues de notre technologie propriétaire Nanocyclix® (inhibiteurs de LRRK2 et RIPK2) actuellement en phase I volontaires sains

Dijon, France, le 13 avril 2023, à 18h30 CEST - Oncodesign Precision Medicine (OPM) (ISIN : FR001400CM63 ;

Mnémonique : ALOPM), entreprise biopharmaceutique spécialisée en médecine de précision pour le traitement des cancers résistants et métastatiques, annonce ses résultats financiers 2022 et arrêtés par le Conseil d'administration du 13 avril 2023.

Philippe GENNE, Président-Directeur Général d'Oncodesign, déclare : « OPM a débuté officiellement son activité en septembre 2022 à la suite de la scission avec Oncodesign Biotechnology SA, pour être introduite sur Euronext Growth en décembre en réussissant son IPO au travers d'une levée de fond de 8 millions d'euros (dont 5 millions d'euros provenant de sa Direction Générale). Durant toute cette période, elle a mis en place son organisation (25 personnes) de novo autour de ses projets de développement et de ses technologies. Servier a levé son option de licence sur notre inhibiteur de LRRK2 déclenchant un milestone de 7 millions d'euros et le passage en phase clinique I volontaires sains de la molécule sous leur responsabilité. Servier s'est également inscrit à nos côtés dans une nouvelle collaboration scientifique concernant la technologie Oncosniper de découverte de nouvelles cibles thérapeutiques dans les cancers du pancréas entrainant un up- front de 1 million d'euros dont 0,5 million d'euros perçu en 2022, et un autre potentiel en 2024. Début 2023, OPM a débuté le développement clinique de sa molécule inhibitrice de RIPK2, ODS-101,chez le Volontaire Sain. Conscients de nos défis actuels et à venir, nous avons optimisé nos efforts sur nos priorités afin de ne pas perdre de temps. Nous avons démarré l'année tambour battant avec 13,4 millions d'euros de trésorerie permettant de couvrir l'année 2023 à l'abri de la morosité boursière générale. Cette jeune entreprise bénéficie de l'expérience et de la dynamique créée dans Oncodesign SA, devenue Oncodesign Services SAS sortie de la côte depuis fin décembre, avec laquelle elle dispose d'un accord stratégique pour la réalisation de ses travaux de recherche, très important pour la suite de son parcours et de la réussite de sa mission. »

Karine LIGNEL, Directrice Générale Déléguée et COO ajoute : « La scission aboutissant à la création d'OPM a été décidée au regard de la maturité des programmes scientifiques que nous développons. Nous avons actuellement deux molécules en phase clinique et trois plateformes technologiques. Ces plateformes, à des stades de maturité différents, nous permettent non seulement d'identifier et valider des cibles, mais également de développer des molécules très spécifiques de leurs cibles, tout en bénéficiant des outils d'Intelligence Artificielle internes. Cela répond précisément à notre mission de découverte et développement de traitements de médecine de précision pour adresser les cancers résistants et métastatiques. Cette nouvelle configuration, plus légère et plus concentrée, est plus pertinente et va nous conduire plus rapidement vers nos objectifs. L'année 2023 sera déterminante pour l'avancée de nos programmes, et notre position de trésorerie nous permet une certaine sérénité, ce qui est appréciable dans le contexte actuel. »

