Oncodesign Precision Medicine : OPM publiera ses résultats annuels

COMMUNIQUÉ DE PRESSE Oncodesign Precision Medicine publiera ses résultats annuels le 13 avril 2023 Dijon (France), le 13 mars 2023 à 18h00 CET- Oncodesign Precision Medicine (OPM) (ISIN : FR001400CM63 ; Mnémonique : ALOPM), entreprise biopharmaceutique spécialisée en médecine de précision pour le traitement des cancers résistants et métastatiques, annonce aujourd'hui que la publication des résultats annuels 2022 aura lieu le 13 avril 2023 après clôture du marché. Le rapport financier sera également disponible à cette date. À propos d'Oncodesign Precision Medicine (OPM) Oncodesign Precision Medicine (OPM), issu du transfert d'activité Biotech et IA d'Oncodesign, est une entreprise biopharmaceutique spécialisée en médecine de précision pour traiter les cancers résistants et métastatiques. Les technologies innovantes d'OPM, sont : (i) OncoSNIPER pour la sélection de cibles thérapeutiques à l'aide de l'intelligence artificielle ; (ii) Nanocyclix® pour la conception et sélection de petites molécules macrocycliques inhibiteurs de kinases et (iii) Théranostique pour la conception et sélection de molécules biologiques radiomarquées pour la radiothérapie systémique. partir de ces technologies, OPM a construit un portefolio de produits thérapeutiques. Un premier candidat médicament issu de la technologie Nanocyclix® est entré en phase clinique en 2022, en partenariat avec SERVIER (qui a levé son option de licence exclusive mondiale sur le programme) pour traiter la maladie de Parkinson. ODS 101 est le second candidat d'OPM à entrer en clinique, dans le traitement des maladies immuno-inflammatoires chroniques. Enfin, OPM collabore également avec Servier pour la découverte de nouvelles cibles thérapeutiques pour le traitement de l'adénocarcinome caniculaire du pancréas basé sur sa technologie OncoSNIPER. De plus, OPM recherche un partenaire pour le Florepizol, un radiotraceur spécifique de la cible EGFR mutée, qui a réussi sa Phase 1. Un projet est en partenariat précoce avec SEngine en oncologie.

Enfin, OPM dispose d'un portefolio important de projets précoces avec Nanocyclix® et Théranostique en oncologie. Fort de ce portefeuille de molécules et de cibles thérapeutiques diversifiées, OPM a pour mission de découvrir des thérapies efficaces pour traiter les cancers résistants et avancés. Basée à Dijon, au cœur du pôle universitaire et hospitalier, OPM compte 25 collaborateurs. Plus d'informations : oncodesign.com Contacts : OPM NewCap NewCap Philippe Genne Relations Investisseurs Relations Médias Président Directeur Général Mathilde Bohin / Alban Dufumier Arthur Rouillé Tél. : +33 (0)3 80 78 41 93 Tél. : +33 (0)1 44 71 94 95 Tél. : +33 (0)1 44 71 00 15 investisseurs@oncodesign.com oncodesign@newcap.eu oncodesign@newcap.eu 1 Attachments Original Link

Dirigeants et Administrateurs Philippe Genne Chairman & Chief Executive Officer Jan Hoflack Managing Director & Director Karine Lignel Managing Director & Director Kamel Besseghir Director