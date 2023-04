Oncodesign Precision Medicine : Rapports financiers et d'audit annuels / Rapport financier annuel

J'atteste, à ma connaissance, que les comptes sociaux annuels sont établis conformément aux normes comptables applicables et donnent une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et du résultat de la société et que le rapport de gestion

Le mot du président

A tous,

L'année 2022 a été une année tourmentée dans un contexte géopolitique très incertain porteur de risques de conflit armé mondial créant une crise économique internationale sans précédent. Elle a succédé à 2 année de crise sanitaire mondiale due à COVID.

Pourtant Oncodesign a vécu sans aucun doute une année de transformation majeure. Au terme d'un marathon intense, Oncodesign SA a donné naissance en fin d'année 2022 à deux entreprises indépendantes, Oncodesign Precision Medicine SA (OPM) cotée sur Euronext Growth Paris et Oncodesign Services SAS (ODS) non cotée, avec 2 ans d'avance sur le BP initial. L'opération a mobilisé l'ensemble de nos ressources corporate sur les trois quarts de l'année et a déstabilisé le personnel d'Oncodesign SA dans son ensemble. Les conditions entourant le rachat d'Oncodesign SA par Elyan ont représenté une opportunité remarquable, aussi bien pour le développement de son activité de Service au travers de la croissance externe que pour son recentrage sur sa mission première consistant à découvrir de nouvelles thérapies efficaces contre les cancers résistant et métastatiques.

OPM est une biotech dont le futur repose sur la qualité et la maturité de son pipeline de produits. Son business model réside sur sa capacité à lever des fonds sur les marchés financiers et à vendre des licences de ses produits. L'entreprise est constituée de 23 personnes, son modèle d'innovation est formé de trois axes stratégiques Expérimentation, Découverte et Etudes. Expérimentation regroupe l'ensemble des technologies nécessaires à la sélection des meilleurs candidats médicaments, ces technologies sont présentes dans ODS avec laquelle OPM a un partenariat stratégique sur les 5 années à venir. OPM a une plateforme de Médecine de Précision regroupant d'une part les technologies de découvertes Nanocyclix et Promethe, lui permettant respectivement de découvrir de petites molécules chimiques très spécifiques des kinases et des composés de radiothérapies systémiques, d'autre part sa technologie Etude : OncoSNIPER, permettant de découvrir de nouvelles cibles thérapeutiques notamment Kinase et MRT.

OPM a démarré son activité en septembre 2022 dès la scission avec Oncodesign SA sur la base d'un nouveau BP. Sur ces 4 dernier mois de l'année, nous avons mis en place une nouvelle organisation autour de nos projets et de nos technologies, mis en route le contrat de partenariat entre ODS et OPM, réalisé la séparation entre les deux entités notamment des services support en commun au travers de TSA. Servier a levé son option sur la licence de notre inhibiteur de LRRK2 et l'a passé en clinique (Phase I VS), ce qui a occasionné le paiement d'un milestone de 7M€ à OPM. OPM a signé un nouvel accord avec Servier utilisant notre technologie OncoSNIPER destiné à découvrir de nouvelles cibles thérapeutiques pour le traitement des cancers du pancréas. Cette signature était associée au versement d'un up front de 0.5M€. Enfin en décembre, nous avons réussi l'IPO d'OPM sur Euronext Growth avec une augmentation de capital de 8M€ (garantie à 75% par la direction).

Ainsi nous avons débuté 2023 sous les meilleurs auspices, OPM étant à l'équilibre financier fin 2022 avec 60% du capital entre les mains de l'entreprise et une trésorerie de 13.4M€

4