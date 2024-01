Oncodesign Precision Medicine : une levée de fonds se profile

L'action de la société biopharmaceutique Oncodesign Precision Medicine (OPM) décroche lourdement ce jeudi à la Bourse de Paris suite à l'annonce du lancement d'une augmentation de capital de trois millions d'euros.



Dans un communiqué, l'entreprise explique que cette levée de fonds doit lui permettre d'envisager 'sereinement' le développement de ses programmes cliniques et précliniques sur les 12 prochains mois.



Ces tests sont conduits dans des domaines aussi divers que les maladies inflammatoires de l'intestin, l'oncologie, et le cancer du pancréas, en partenariat avec Servier.



Le développement du programme dans le traitement de la maladie de Parkinson doit quant à lui être intégralement financé par le groupe Servier.



Cette augmentation de capital avec suppression du droit préférentiel de souscription prévoit l'instauration d'un délai de priorité au profit des actionnaires existants, précise OPM.



Oncodesign Precision Medicine a par ailleurs annoncé ce matin avoir obtenu des subventions du Fonds européen de développement régional (FEDER) d'un montant total de 2,1 millions d'euros pour le programme 'Comete', qui vise à utiliser la radiothérapie systémique dans le but, notamment, de traiter les cancers digestifs métastatiques.



Vers 11h40, le titre de la biotech chutait de plus de 25%.



