Oncternal Therapeutics, Inc. est une société biopharmaceutique en phase clinique. La société se concentre sur le développement de thérapies oncologiques pour le traitement des patients atteints de cancers dont les besoins médicaux critiques ne sont pas satisfaits. Ses produits candidats incluent Zilovertamab, ONCT-808, ONCT-534 et ONCT-216. Le Zilovertamab est un anticorps monoclonal humanisé expérimental conçu pour inhiber le récepteur orphelin 1 de type tyrosine kinase (ROR1), un récepteur de facteur de croissance qui est exprimé sur de nombreuses tumeurs et qui active les voies vers une prolifération tumorale accrue, l'invasivité et la résistance aux médicaments, et se lie à un épitope spécifique fonctionnellement important de ROR1. ONCT-808 est une thérapie autologue à récepteur d'antigène chimérique (CAR-T) qui cible ROR1 pour le traitement des hémopathies malignes et des tumeurs solides. ONCT-534 est un inhibiteur des récepteurs androgènes à double action (DAARI), pour le traitement du cancer avancé de la prostate résistant à la castration (CRPC) et d'autres maladies liées aux récepteurs androgènes (AR).

Secteur Recherche biotechnologique et médicale