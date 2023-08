Ondas Holdings Inc. est un fournisseur de solutions privées de données sans fil et de drones par l'intermédiaire de ses filiales à 100 % Ondas Networks Inc. (Ondas Networks) et American Robotics, Inc. (American Robotics). Ondas Networks fournit des solutions de connectivité sans fil permettant la mise en œuvre d'applications et de services Internet industriels critiques. La société conçoit, développe, fabrique, vend et assure le support de FullMAX, une plateforme radio logicielle (SDR) pour les réseaux sécurisés, sous licence, privés et à large bande. La plateforme SDR FullMAX est conçue pour permettre une connectivité industrielle sécurisée et fiable pour les applications critiques. Elle propose un réseau FullMAX de bout en bout composé de stations de base sans fil connectées, de radios périphériques fixes et mobiles. La société propose une gamme de produits avec différentes options pour les applications à bande étroite et à large bande. La Société propose également des solutions logicielles de traitement d'images et d'apprentissage automatique pour la surveillance et l'inspection des infrastructures ferroviaires.

Secteur Communications et réseautage