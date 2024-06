Ondine Biomedical Inc. est une société canadienne spécialisée dans les sciences de la vie. La société est engagée dans des thérapies basées sur la photodésinfection pour prévenir et traiter une gamme d'infections, y compris celles causées par des agents pathogènes résistants aux médicaments. Son produit phare, Steriwave, est une thérapie de décolonisation nasale rapide qui éradique un large spectre d'agents pathogènes dans le nez en quelques minutes seulement. Steriwave permet l'élimination rapide des agents pathogènes associés aux infections nosocomiales, réduit la dépendance à l'égard de l'observance et du dépistage des patients, et élimine la génération de résistance associée aux antibiotiques topiques et aux autres antimicrobiens. L'entreprise a également plusieurs produits en cours de développement, notamment pour le traitement de la rhinosinusite chronique, la décolonisation des brûlures et des plaies, la désinfection des tubes endotrachéaux afin de réduire l'incidence de la pneumonie sous ventilation assistée et le développement d'une thérapie antivirale topique pour les voies respiratoires supérieures, y compris la réduction du titre et de la transmission du SRAS-CoV-2.