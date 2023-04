Ondine Biomedical progresse dans le domaine de la photodésinfection

Ondine Biomedical Inc - société de sciences de la vie basée à Vancouver et innovant dans le domaine des thérapies de photodésinfection - conclut la première phase de développement d'une nouvelle technologie de photodésinfection sûre pour les aliments, issue de l'industrie canadienne de l'emballage des viandes. La photodésinfection d'Ondine est une technologie brevetée qui utilise un photosensibilisateur - une solution non antibiotique activée par la lumière - pour détruire les agents pathogènes.

En décembre, Ondine a reçu près de 735 000 CAD - environ 438 199 GBP - pour entreprendre cette recherche qui a été, en partie, financée par le gouvernement canadien.

"L'industrie agroalimentaire a besoin de développer des technologies pour réduire l'incidence des agents pathogènes d'origine alimentaire, notamment les bactéries, les champignons, les virus et les protozoaires. L'éradication de ces microbes envahissants contribuera à protéger l'industrie canadienne d'exportation de viande, qui représente 9,4 milliards de dollars canadiens (2021), ainsi qu'à améliorer la vie et le bien-être des consommateurs en réduisant l'incidence des maladies d'origine alimentaire", explique l'entreprise.

Cours actuel de l'action : 16,50 pence

Variation sur 12 mois : en baisse de 65 %.

Par Heather Rydings, journaliste économique d'Alliance News

Commentaires et questions à newsroom@alliancenews.com

Copyright 2023 Alliance News Ltd. Tous droits réservés.