(Alliance News) - Ondine Biomedical Inc. a déclaré jeudi que l'introduction de son produit Steriwave sur le marché des unités de soins intensifs pourrait accroître son potentiel de revenus.

Les actions d'Ondine Biomedical ont chuté de 8,1% à 8,50 pence chacune à Londres jeudi après-midi.

La société de sciences de la vie basée à Vancouver a déclaré qu'une étude de 2012 impliquant près de 75 000 patients dans 74 unités de soins intensifs pour adultes a démontré l'efficacité de la décolonisation nasale quotidienne pour les patients des unités de soins intensifs.

Steriwave, qui utilise une technologie brevetée de photodésinfection nasale pour éliminer les bactéries, les champignons et les virus présents dans les tissus humains, est déjà utilisé dans les hôpitaux du Canada pour réduire les infections associées aux soins de santé chez les patients qui subissent une intervention chirurgicale.

Ondine Biomedical estime que le passage au traitement de routine des patients très fragilisés dans les unités de soins intensifs pourrait "élargir considérablement l'utilisation de Steriwave dans les hôpitaux", ce qui stimulerait les ventes.

Ondine a obtenu des autorisations réglementaires au Canada, au Mexique, au Royaume-Uni et en Europe pour l'utilisation de Steriwave dans les unités de soins intensifs.

Carolyn Cross, présidente-directrice générale, a commenté l'événement : "Nous savons depuis longtemps que l'unité de soins intensifs est un épicentre de l'infection hospitalière en raison de la vulnérabilité des patients gravement malades et de l'utilisation fréquente de procédures invasives, notamment l'intubation, les cathéters et les ports. Nous pensons que Steriwave peut offrir une solution bien plus efficace que les antibiotiques par voie nasale pour lutter contre les infections dans les unités de soins intensifs, et nous sommes impatients de tirer parti de ce vaste segment de marché. Ondine sera en mesure d'atteindre les unités de soins intensifs grâce à son infrastructure de vente et de marketing existante, ce qui en fait un secteur évident pour notre expansion.

Le mois dernier, Ondine a fait état de progrès commerciaux significatifs à ce jour en 2024, en avance sur ses prévisions, avec le déploiement de sa technologie Steriwave dans huit nouveaux établissements de santé, dont six nouveaux hôpitaux. Cela porte le nombre total d'hôpitaux à 22, ce qui représente une augmentation de 38% depuis le début de l'année et près de quatre fois le nombre d'hôpitaux il y a un an.

Par Sabrina Penty, journaliste à Alliance News

