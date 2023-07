Ondine Biomedical Inc. est une société canadienne qui développe des thérapies de photodésinfection antimicrobienne (aPDT) pour le traitement d'un large éventail d'infections bactériennes, fongiques et virales. La société se concentre sur le développement de produits qui utilisent sa technologie activée par la lumière, principalement pour le marché des infections associées aux soins de santé (IASS). La photodésinfection fournit un spectre d'efficacité antimicrobienne sans encourager la formation et la propagation de la résistance aux antibiotiques. Elle propose des solutions de décolonisation nasale (ND) Steriwave et SurgENT. Steriwave ND fournit un spectre antimicrobien permettant une décolonisation ciblée. SurgENT est un outil de nettoyage et d'irrigation des sinus paranasaux. La conception du ballon intra-sinusien dirige l'irrigant de manière circonférentielle autour des parois des sinus, en maintenant la pression de débridement.