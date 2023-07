(Alliance News) - Ondo InsurTech PLC a signé lundi un nouveau contrat de cinq ans avec une division du plus grand assureur non-vie de Suède, Landsforsakringar, pour soutenir le déploiement national de LeakBot, une alarme de fuite d'eau intelligente qui détecte les fuites cachées avant qu'elles ne deviennent de gros problèmes.

Les actions d'Ondo InsurTech ont augmenté de 19 % à 22,00 pence chacune à Londres lundi matin.

La société londonienne spécialisée dans les technologies de prévention des sinistres pour les assureurs habitation a déclaré que l'accord avec Landsforsakringar Trygghetstjanster, une division de l'assureur suédois qui compte environ 2 millions de clients d'assurance habitation susceptibles de faire l'objet de sinistres liés à des dégâts des eaux, permettra d'intégrer LeakBot dans une offre de produits plus large de Lansforsakringar, ce qui facilitera la poursuite du déploiement dans d'autres régions de la Suède.

Ondo InsurTech a déclaré que Lansforsakringar a d'abord testé LeakBot dans le cadre du projet pilote régional de Sodermanland, qui a permis une pénétration de 40 % des assurés adressables et une augmentation impressionnante de 50 % des nouvelles ventes d'assurance habitation, en plus de la prévention des sinistres liés aux dégâts des eaux.

Si LeakBot obtient les mêmes résultats dans l'ensemble du groupe Lansforsakringar, Ondo InsurTech affirme que l'opportunité totale représente un chiffre d'affaires de plus de 30 millions de livres sterling.

Le LeakBot est déjà opérationnel dans quatre des 23 entreprises régionales de Lansforsakringar, a déclaré Ondo InsurTech, les autres régions attendant la confirmation que le nouvel accord de cinq ans est en place avant d'entamer une nouvelle expansion.

"L'activité existante de LeakBot s'est avérée très populaire au sein du groupe Lansforsakringar et nous sommes impatients de travailler avec LeakBot sur l'opportunité d'accroître l'engagement et de réduire le nombre de sinistres liés à l'eau dans les années à venir", a déclaré Andreas Fahlstadt, responsable des affaires et du marché chez Lansforsakringar Sodermanland.

Craig Foster, directeur général d'Ondo InsurTech, a ajouté : "Nous sommes ravis d'avoir l'opportunité d'introduire notre technologie dans les foyers suédois grâce à notre partenariat croissant avec le groupe Lansforsakringar, réduisant ainsi les sinistres liés aux fuites d'eau et protégeant à la fois les maisons et l'environnement en réparant les fuites et en économisant de l'eau dans tout le pays."

Fin juin, Ondo InsurTech a déclaré avoir signé un accord exclusif avec Firemark Collective pour mener un nouveau pilote de validation de concept LeakBot pour les marchés australien et néo-zélandais.

Firemark, la branche d'innovation et d'entreprise de la compagnie d'assurance générale australienne et néo-zélandaise Insurance Australia Group Ltd, a choisi LeakBot comme solution pour aider à prévenir les sinistres liés aux dégâts des eaux, a déclaré Ondo InsurTech.

Dans le cadre de cet accord entièrement financé, Ondo InsurTech a déclaré que les essais et le développement d'une version extérieure "All Weather" du produit LeakBot seront testés au cours des 12 prochains mois. Toute la propriété intellectuelle créée dans le cadre du développement sera détenue par Ondo InsurTech.

À la mi-juin, Ondo InsurTech a déclaré avoir signé un programme pilote temporaire avec G4S Ltd, afin de tester un modèle commercial potentiel pour Leakbot au Danemark.

Au cours de ce programme d'un mois, Ondo InsurTech a déclaré qu'il testerait si G4S peut utiliser l'offre d'installation d'un LeakBot gratuit pour inciter les clients d'un assureur anonyme à accepter une visite d'évaluation de la sécurité à domicile.

En cas de succès, l'offre "LeakBot gratuit" serait commercialisée à grande échelle auprès des clients de cet assureur, devenant ainsi un élément clé des activités de croissance de la clientèle de G4S Shield au Danemark, a déclaré Ondo InsurTech.

Début juin, Ondo InsurTech a déclaré avoir conclu un accord avec Mutual of Enumclaw pour distribuer son système LeakBot aux clients de l'assurance habitation dans l'État de Washington, aux États-Unis. Dans le cadre de cet accord, Mutual of Enumclaw livrera 10 000 dispositifs à installer chez ses clients, les unités devant être installées au cours des six mois à compter du mois d'août.

Début juin également, Ondo InsurTech a déclaré que les résultats du projet pilote LeakBot de Portsmouth Water montraient une réduction de 60 % du nombre de fuites, et a demandé 100 millions de livres sterling pour installer la technologie dans tout le Royaume-Uni.

Par Greg Rosenvinge, journaliste à Alliance News

Commentaires et questions à newsroom@alliancenews.com

Copyright 2023 Alliance News Ltd. Tous droits réservés.